一周星星｜洪永城神預言成真！爆二胎係女超愕然 黃翠如爆蕭正楠對親家遭拒？
廣告
洪永城（Tony）與黃翠如（翠如）多年前的戲言竟然成真！近日Tony在節目中被好友區永權（Albert）大爆，當他得知第二胎同樣是女兒時，反應極度愕然。翠如更透露老公蕭正楠早已看中Tony大女，意圖「對親家」，究竟Tony當時為何如此震驚？他又如何回應蕭正楠？
好友區永權大爆 洪永城得悉二胎係女反應愕然
在節目《一周星星》的「獨家考古」環節中，好友區永權（Albert）忍不住大爆料，憶述一次為洪永城（Tony）主持「BB性別儀式」的趣事。Albert直指，當Tony揭曉老婆第二胎依然是女兒時，臉上露出了「超愕然」的表情。Tony隨即解釋，雖然女兒出生絕對是感動的事，但作為爸爸，內心充滿了緊張和擔心，至於他究竟在擔心什麼，則要在節目中親自揭曉。這段插曲盡顯他作為兩女之父的真實心情。
2013年節目神預言 洪永城黃翠如早暗示生仔生女
原來一切早有預兆！回看2013年，洪永城與黃翠如一同主持綜藝節目《走過浮華大地 亞洲篇》時，兩人竟在節目中神預言，彷彿預視了未來，當時他們戲言自己將來會分別生女和生仔。如今事隔多年，洪永城已是兩女之父，當年的玩笑話竟然精準實現了一半，讓這段「考古」片段顯得格外有趣，也見證了兩人從昔日拍檔到各自成家的人生軌跡。
黃翠如爆蕭正楠想對親家 洪永城一句幽默KO
節目中談到「對親家」的搞笑話題，黃翠如透露老公蕭正楠非常喜歡洪永城的大女兒Amber，似乎有意結為親家。面對好友的「提親」，洪永城立即發揮其幽默本色，開玩笑地回應：「我哋有個家訓，唔會同姓蕭一齊。」一句話巧妙地拒絕了蕭正楠，引得全場爆笑，也再次證明了他們之間深厚的友誼，可以隨意開玩笑而無傷大雅。
網民笑指蕭正楠慘被拒絕 「門都未入到」
節目預告一出，網民反應極為熱烈，紛紛被三位好友的互動逗樂。不少人留言大讚他們的友情：「呢三個人一齊真係好好笑！」、「Tony個反應好真實，做爸爸真係好多嘢擔心。」對於洪永城的「家訓」，網民更是笑翻：「蕭正楠要傷心了，門都未入到就俾人拒絕！」、「笑死，唔可以同姓蕭嘅一齊！」、「翠如快啲返去安慰下Edwin啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期