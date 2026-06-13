一周星星｜洪永城神預言成真！爆二胎係女超愕然 黃翠如爆蕭正楠對親家遭拒？

洪永城（Tony）與黃翠如（翠如）多年前的戲言竟然成真！近日Tony在節目中被好友區永權（Albert）大爆，當他得知第二胎同樣是女兒時，反應極度愕然。翠如更透露老公蕭正楠早已看中Tony大女，意圖「對親家」，究竟Tony當時為何如此震驚？他又如何回應蕭正楠？