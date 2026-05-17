一周星星｜米雪驚爆患過度活躍症！竟因跟發哥跑步後意外發現？
廣告
資深女星米雪日前作客《一周星星》，在「你問我答」環節中驚爆自己患有過度活躍症，消息震驚全場！她更透露，這個驚人發現的契機，竟然與影帝「發哥」周潤發有關，一次普通的跑步，究竟如何讓她發現這個隱藏多年的身體狀況？
米雪節目自揭患過度活躍症
在節目《一周星星》的「你問我答」環節中，氣氛本來相當輕鬆，但米雪卻突然投下震撼彈。當被問及個人問題時，她坦白承認自己其實患有「過度活躍症」（ADHD），讓現場眾人包括主持人都大感意外。米雪表現從容，並娓娓道出整個發現過程的來龍去脈，展現出非凡的勇氣和坦誠。
跟發哥跑步後精神異常充沛揭發
米雪詳細憶述，她之所以會發現這個狀況，全因一次跟隨好友周潤發去跑步的經歷。眾所周知，發哥是圈中出名的「跑步達人」，但米雪跟隨他跑完步後，身體不但不覺疲累，反而感覺「精神十足兼體力充沛」，狀態異常亢奮。這種奇特的反應讓她心生疑竇，決定求醫檢查，結果經過醫生診斷後，才證實自己患上了過度活躍症。
米雪預告將公開調整心態方法
面對這個突如其來的診斷，米雪並沒有因此而氣餒。她在節目中表示，確診後她決定去做一件事情來好好調整自己的心態，積極面對。至於具體是甚麼方法，米雪則在節目中賣了個關子，表示之後會再親自揭曉，此舉也突顯了她樂觀面對挑戰的正面態度，並希望能以自身經歷鼓勵他人。
網民大感意外：完全睇唔出！
米雪的坦誠分享引來網民熱議，不少人對此表示驚訝，同時也大讚她的正面態度。「真係完全睇唔出米雪姐有過度活躍症，佢平時好穩重㗎喎！」「好佩服佢嘅勇氣，肯公開講自己嘅狀況。」「原來跑步都可以發現病，發哥真係另類醫生。」「希望米雪姐分享多啲點樣調整，可以幫到有同樣問題嘅人。」「健康最重要，支持米雪姐！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期