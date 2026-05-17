一周星星｜米雪驚爆患過度活躍症！竟因跟發哥跑步後意外發現？

資深女星米雪日前作客《一周星星》，在「你問我答」環節中驚爆自己患有過度活躍症，消息震驚全場！她更透露，這個驚人發現的契機，竟然與影帝「發哥」周潤發有關，一次普通的跑步，究竟如何讓她發現這個隱藏多年的身體狀況？