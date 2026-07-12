一周星星｜葉麗儀驚揭《上海灘》版稅收足46年！罕有公開當年合約細節
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殿堂級歌手葉麗儀（Frances）今晚（12日）於TVB節目《一周星星》投下震撼彈！她憑一曲《上海灘》紅遍全球華人社會長達46年，節目中她親口證實，這首金曲的版稅收入至今仍源源不絕，更預告將罕有透露當年簽訂歌曲時的合約細節，究竟這份天后級合約有何玄機，讓她能「一曲食到老」？
葉麗儀親證《上海灘》版稅未收完 豪語震驚全場
憑藉1980年推出的經典金曲《上海灘》，葉麗儀奠定樂壇殿堂級地位。在今晚播出的《一周星星》中，她談及這首成名作時，笑言其帶來的收入相當驚人，更爆出金句：「收到今時今日都未收完。」一席話震驚全場。Frances更罕有地表示，將在節目中透露當年簽訂這首歌曲時的合約細節，到底一份怎樣的合約能讓一首歌曲的收益持續近半個世紀，實在令人好奇。
節目重溫經典片段 葉麗儀陳潔靈靚聲再現
除了驚人爆料，節目亦為觀眾準備了懷舊驚喜。製作組特地剪輯了葉麗儀與陳潔靈於1987年《翡翠星輝二十年》及《歡樂今宵》的珍貴演出片段，讓觀眾一睹她們年輕時的風采。不僅如此，兩位實力派唱將更在錄影廠現場演繹經典金曲《明星》及《只怕不再遇上》，靚絕歌聲繞樑三日，絕對是聽出耳油的享受。
網民驚嘆金曲威力：「一首歌食一世」
葉麗儀的「版稅宣言」在網上引起熱議，網民紛紛表示難以置信。「真係一首歌食一世！《上海灘》太經典！」「好想知當年份約點簽，點解可以收到今時今日！」「Frances姐真係殿堂級，版稅都係實力嘅證明。」「證明好歌係唔會過時，版權真係好重要。」「今晚一定要睇，想聽下合約有咩秘密。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期