一周星星｜葉麗儀驚揭《上海灘》版稅收足46年！罕有公開當年合約細節

殿堂級歌手葉麗儀（Frances）今晚（12日）於TVB節目《一周星星》投下震撼彈！她憑一曲《上海灘》紅遍全球華人社會長達46年，節目中她親口證實，這首金曲的版稅收入至今仍源源不絕，更預告將罕有透露當年簽訂歌曲時的合約細節，究竟這份天后級合約有何玄機，讓她能「一曲食到老」？