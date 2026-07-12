一周星星｜陳潔靈喪夫後獻唱爆喊！葉麗儀憶姊妹情：喊到唔識講嘢

殿堂級歌手葉麗儀（Frances）與陳潔靈（Miss Chan Chan）今晚（12日）現身TVB節目《一周星星》，為演唱會宣傳，卻意外引爆淚點！Frances憶述當年陳潔靈經歷喪夫之痛後，在台上獻唱《把悲傷留給自己》的震撼一幕，直言自己在台側「喊到唔識講嘢」，場面極度感人。這份超越生死的姊妹情，背後到底有多深厚？