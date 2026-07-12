一周星星｜陳潔靈喪夫後獻唱爆喊！葉麗儀憶姊妹情：喊到唔識講嘢
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殿堂級歌手葉麗儀（Frances）與陳潔靈（Miss Chan Chan）今晚（12日）現身TVB節目《一周星星》，為演唱會宣傳，卻意外引爆淚點！Frances憶述當年陳潔靈經歷喪夫之痛後，在台上獻唱《把悲傷留給自己》的震撼一幕，直言自己在台側「喊到唔識講嘢」，場面極度感人。這份超越生死的姊妹情，背後到底有多深厚？
葉麗儀憶陳潔靈喪夫獻唱 爆喊場面勁心痛
節目中，葉麗儀重提一件令她印象極為深刻的往事。當時陳潔靈剛經歷喪夫之痛，卻依然敬業地站上舞台，演唱《把悲傷留給自己》。Frances在訪問中憶述時仍難掩激動，邊說邊強忍哽咽，坦言當時在舞台側面見證整個過程的她，完全被好姊妹的堅強與悲傷衝擊，忍不住淚崩：「我喺側邊喊到唔識講嘢。」而事件主角陳潔靈則笑著回應，其實當時自己在家中練習這首歌時，早已「喊咗好多多次」，先在無人角落釋放了大部分悲痛。
肥媽喪夫抱頭痛哭 姊妹情深互相扶持
除了陳潔靈的經歷，葉麗儀亦分享了另一位閨密Maria Cordero（肥媽）丈夫離世時的往事。Frances透露，當時她與肥媽抱頭痛哭，在對方最需要支持的時刻陪伴在側。不論是陳潔靈還是肥媽，她們在人生最艱難的關頭，總有彼此作為最強後盾。這份在演藝圈中更顯珍貴的真摯情誼，讓她們能攜手走過人生中的高低起跌，實在難能可貴。
林子祥葉振棠隔空爆料 讚陳潔靈少女時代勁出眾
節目組亦秘密安排多位圈中好友隔空分享與兩位主角的趣事。林子祥（阿Lam）與葉振棠笑言，陳潔靈從少女時代起已經非常獨立，而且外型相當出眾，每次唱歌都成為全場焦點，更形容她「唱歌個個昅住」。他們又大讚Miss Chan Chan保養得宜，狀態大勇，直言她「冇老過」，可見其魅力數十年如一日。
網民大為感動：「真摯友誼最可貴」
節目預告一出，旋即引來網民熱烈討論，紛紛對她們的姊妹情感動。「睇到眼濕濕，呢啲先係真朋友！」「Miss Chan Chan好堅強，唱《把悲傷留給自己》要幾大勇氣…」「娛樂圈有真感情，好感動。」「肥媽、Frances、Miss Chan Chan，呢個組合嘅友誼真係好難得。」「今晚一定要睇，聽下佢哋嘅故事。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期