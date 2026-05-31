一周星星｜譚玉瑛形象大崩壞！酒後爆粗鬧爆麥包結婚 再揭周星馳欺負「某拍檔」內幕

兒童節目主持譚玉瑛（阿譚）今晚在《一周星星》大爆驚人真面目！鏡頭前溫柔的她，被黃智賢及麥長青（麥包）聯手指證私下超惡，更曾因對方結婚而大聲斥喝。阿譚更親口承認酒後會講難聽說話，更自爆曾欺負周星馳的某位拍檔，究竟她還爆了甚麼驚人內幕？