一周星星｜譚玉瑛形象大崩壞！酒後爆粗鬧爆麥包結婚 再揭周星馳欺負「某拍檔」內幕
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兒童節目主持譚玉瑛（阿譚）今晚在《一周星星》大爆驚人真面目！鏡頭前溫柔的她，被黃智賢及麥長青（麥包）聯手指證私下超惡，更曾因對方結婚而大聲斥喝。阿譚更親口承認酒後會講難聽說話，更自爆曾欺負周星馳的某位拍檔，究竟她還爆了甚麼驚人內幕？
黃智賢麥包聯手指證 譚玉瑛酒後真言嚇窒全場
作為兒童節目的靈魂人物，譚玉瑛的幕後形象卻令人大跌眼鏡。黃智賢（Ben）在節目中率先發難，大爆：「邊個冇畀譚玉瑛鬧過㗎？」而麥包更分享了一段難忘經歷，回憶當年告知阿譚自己要結婚時，竟被對方大聲斥喝：「你係咪癲㗎，係咪想害人？」、「你害死人憑咩結婚」，直率的反應讓麥包至今仍記憶猶新，可見阿譚私底下的個性與幕前反差極大。
譚玉瑛親認尖酸刻薄金句：你根本冇眼光
面對舊拍檔的指控，譚玉瑛並無否認，更坦承自己確實會對人說出難聽的說話，並直認自己會酒後吐真言。她更在節目中重現多句「金句」，例如曾對人說：「不如你返屋企瞓一陣喇」、「瞓醒就唔使返喇」，甚至直斥對方：「你根本冇眼光」。這種敢作敢認的態度，反而展現了她直率豪爽的真性情。
譚玉瑛親解周星馳欺凌傳聞 反爆另有受害者
節目中亦提到關於舊拍檔周星馳（星爺）的都市傳聞，阿譚在「本尊 Fact Check」環節中，親自為星爺澄清，指他從沒有欺負過小演員：「佢都費事騷人，點蝦你啫？」不過，話鋒一轉，阿譚隨即大爆星爺雖然沒有欺負小朋友，但卻有欺負同行的拍檔，至於是誰，她則賣關子讓觀眾留意節目，留下了巨大懸念。
網民反應兩極：童年崩壞定係欣賞夠真？
節目播出後，網民對譚玉瑛的「真面目」反應兩極。有網民表示震驚：「譚玉瑛姐姐原來咁惡㗎？童年形象崩壞！」。但亦有大批網民力撐，認為她夠真性情：「好欣賞阿譚夠真，敢作敢言！」、「呢啲先係真朋友，鬧你都係為你好。」不少人對周星馳的內幕更好奇：「快啲講星爺蝦邊個啦！好想知！」、「跪求開估！究竟邊個拍檔咁慘？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期