一周星星｜閃電傳真機主持合體！黎芷珊爆高收視獲六叔召見闖豪宅飲下午茶
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一代人的集體回憶《閃電傳真機》五位主持譚玉瑛、黎芷珊、梁詠琳、黃智賢及麥長青，今晚在《一周星星》世紀合體！黎芷珊（芷珊姐姐）更大爆當年節目因收視爆燈，竟獲已故的邵逸夫爵士（六叔）親自點名讚賞，更獲邀到其別墅豪宅飲下午茶，場面極其威水！
黎芷珊驚爆獲六叔點名稱讚 全體主持闖別墅
《閃電傳真機》在90年代紅極一時，芷珊姐姐在節目中驚爆，當年節目因為收視持續高企，獲得了TVB創辦人邵逸夫（六叔）的關注和稱讚。最令人意想不到的是，六叔更邀請他們一眾主持，到其清水灣別墅豪宅享用下午茶。能夠獲得六叔如此厚待，足以證明《閃電傳真機》在當年的超然地位，絕對是電視史上的輝煌一頁。
閃電傳真機90年代紅極一時 回顧黃金歲月
這次譚玉瑛、黎芷珊、梁詠琳、黃智賢及麥長青五位主持罕有地同框，勾起了無數觀眾的童年回憶。作為90年代最具代表性的兒童節目，《閃電傳真機》陪伴了一代香港人成長，孕育出不少經典環節和角色，這次世紀合體，讓觀眾彷彿坐上時光機，重回那個守在電視機前的黃金歲月。
朱茵張國強經典畫面重現 勾起集體回憶
節目組亦相當有心思，除了請來五位主持，更特別加插了他們當年主持《閃電傳真機》的經典畫面，讓觀眾重溫昔日風采。此外，節目還播放了曾任兒童節目主持的朱茵，以及《430 穿梭機》主持張國強分享難忘事的片段，連串的回憶殺，讓懷舊氣氛推至最高峰。
網民洗版大讚：回憶返哂黎
五位主持的合體瞬間引爆網民討論區，留言洗版式湧現。「回憶返哂嚟！細個日日追《閃電傳真機》！」、「可以俾六叔請飲茶，證明當年真係好紅！」、「芷珊姐姐、譚玉瑛姐姐都冇變過！依然係我心目中嘅女神！」、「好想睇返啲經典環節，例如Auntie烏卒卒！」、「TVB可唔可以考慮重播《閃電傳真機》呀？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期