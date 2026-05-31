一周星星｜閃電傳真機主持合體！黎芷珊爆高收視獲六叔召見闖豪宅飲下午茶

一代人的集體回憶《閃電傳真機》五位主持譚玉瑛、黎芷珊、梁詠琳、黃智賢及麥長青，今晚在《一周星星》世紀合體！黎芷珊（芷珊姐姐）更大爆當年節目因收視爆燈，竟獲已故的邵逸夫爵士（六叔）親自點名讚賞，更獲邀到其別墅豪宅飲下午茶，場面極其威水！