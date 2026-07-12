一周星星｜陳潔靈重溫與張國榮MV親吻場面！驚爆哥哥一句說話記到今
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今晚（12日）播出的TVB節目《一周星星》將揭開一段塵封的珍貴回憶！節目中，陳潔靈（Miss Chan Chan）重溫與已故巨星「哥哥」張國榮合作的MV，當中更有親吻場面曝光。Miss Chan Chan更首度透露，哥哥當年一句說話讓她印象極為深刻，至今依然難忘，究竟是怎樣的一句金句，讓這位樂壇前輩記到今天？
節目翻出陳潔靈張國榮MV 經典親吻場面曝光
《一周星星》製作組特地翻出陳潔靈與張國榮合作的經典MV《誰令妳心痴》及《只怕不再遇上》的片段，讓觀眾重溫這對金童玉女的昔日風采。畫面中，除了兩人深情對唱，更重現了MV中的親吻場面，氣氛極為浪漫。這些珍貴的影像再次呈現於螢幕前，瞬間勾起一代人的集體回憶，場面非常罕見。
陳潔靈親述與哥哥合作 難忘對方一句金句
談到與一代巨星張國榮的合作，陳潔靈坦言對方的一句話，至今依然令她印象深刻。在節目中，她憶述與哥哥合作的點滴，雖然她並未即時揭曉哥哥到底說了什麼，但從她真情流露的表情中，足見這句話對她的影響之深。這份懸念，也成為今集節目最引人期待的焦點之一，到底哥哥的金句是什麼，只能在節目中尋找答案。
葉麗儀陳潔靈合唱金曲 珍貴舊片重現眼前
除了與哥哥的珍貴回憶，本集《一周星星》亦充滿視聽享受。陳潔靈與另一位嘉賓葉麗儀，一同在節目中現場演繹經典金曲《明星》及《只怕不再遇上》，大騷唱功。此外，節目亦會播出二人於1987年《翡翠星輝二十年》及《歡樂今宵》的演出片段，讓觀眾一次過回味多個經典時刻。
網民集體回憶湧現：「永遠懷念哥哥」
節目預告提及張國榮後，網上隨即掀起一陣懷念潮。「天啊！哥哥嘅MV！今晚一定要睇！」「好想知哥哥同Miss Chan Chan講咗啲咩！」「永遠懷念張國榮，佢嘅魅力無人能及。」「《誰令妳心痴》同《只怕不再遇上》都係經典中嘅經典！」「多謝節目組搵返呢啲珍貴片段，回憶返晒嚟！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期