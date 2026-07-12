一周星星｜陳潔靈重溫與張國榮MV親吻場面！驚爆哥哥一句說話記到今

今晚（12日）播出的TVB節目《一周星星》將揭開一段塵封的珍貴回憶！節目中，陳潔靈（Miss Chan Chan）重溫與已故巨星「哥哥」張國榮合作的MV，當中更有親吻場面曝光。Miss Chan Chan更首度透露，哥哥當年一句說話讓她印象極為深刻，至今依然難忘，究竟是怎樣的一句金句，讓這位樂壇前輩記到今天？