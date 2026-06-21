一周星星｜馬國明自爆扮曱甴舊史！為偷師黃子華神級演技 唔開工都去朝聖！
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視帝馬國明（馬明）近日在節目中進行「獨家考古」，大方回顧初出道的青澀歲月，更重提當年與黃子華合作《男親女愛》時，為《小小強》MV扮曱甴的搞笑往事！他更自爆當時為一睹「子華神」的神級演技，即使沒有自己戲份的日子，都會特意跑到拍攝現場觀摩，敬業精神令人佩服！
馬明回看《男親女愛》舊片 憶扮曱甴彈結他
在節目《一周星星》的「獨家考古」環節，節目組播出馬國明昔日的劇集片段，勾起他不少回憶。其中，最令他印象深刻的，除了是藝員訓練班畢業後首部劇集《碧血劍》中「做門口兵，跟住就死咗」的龍套角色外，還有2000年與黃子華合作的經典劇集《男親女愛》。他笑言至今仍難忘在劇中歌曲《小小強》MV裡，自己扮成一隻曱甴，更手持魚骨當結他彈奏的爆笑造型。
馬明敬佩黃子華：「唔開工都要去觀摩」
馬國明坦言，當年能夠與黃子華合作，對他而言是一個極佳的學習機會。他對子華神出神入化的演技佩服得五體投地，更因此做出一個驚人舉動。馬明在節目中親口承認：「故不用開工都要到拍攝現場觀摩對方的神演技。」他會特意在自己沒有通告的日子，靜靜地到片場「偷師」，只為能近距離學習子華神的演出技巧，這份對演戲的熱誠與好學不倦的態度，足見他今日的成功並非偶然。
高Ling同場自爆拍劇壓力大 一度爆喊自我懷疑
同場的高海寧（高Ling）亦有分享她的「考古」經歷，她驚爆自己曾因一個角色太難演，感到前所未有的巨大壓力，甚至去到自我懷疑的地步而崩潰爆喊：「當時覺得有壓力，掌控唔到呢個角色。」此外，她亦憶述拍攝劇集《賭城群英會》時，與視后佘詩曼（阿佘）合作的難忘點滴，指阿佘一個窩心舉動讓她大為感動，自此便視對方為偶像及奮鬥目標。
網民大讚馬明夠貼地：「回憶返哂嚟！」
節目播出後，網民對馬國明的好學態度讚不絕口，紛紛留言大讚他夠貼地。有網民表示：「馬明真係由低做起，一步步嚟，好勵志！」、「《男親女愛》真係經典中嘅經典，回憶返哂嚟！」、「估唔到馬明為咗學嘢可以去到咁盡！抵佢攞視帝！」、「好想即刻重溫《小小強》個MV呀！」、「呢啲先係真正嘅演員精神」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期