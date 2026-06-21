一周星星｜高海寧驚爆拍戲遭掌摑至歪面！直言擘唔大個口入院 兇手身份成謎震驚網民！
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高海寧（高Ling）近日在節目中投下震撼彈，驚爆過去拍攝一場掌摑戲時，竟遭對手演員一巴打到「塊面歪咗」，更嚴重到無法正常張開口，需即時入院治療！事件在節目中一出，同場的馬國明、周嘉洛均表震驚，高Ling至今仍對該演員身份三緘其口，究竟是哪位對手如此重手，背後隱藏著怎樣的驚人內幕？
高Ling節目驚爆恐怖經歷
在節目《一周星星》的「掌摑戲」話題環節中，當馬國明（馬明）、周嘉洛及戴祖儀（Joey）都一致認為寧願做被摑的一方，因不用擔心錯手打傷對手時，高Ling卻面有難色，提出截然不同的看法。她隨即分享了這段從未公開的恐怖經歷，表示自己曾被一名演員對手狠狠掌摑，導致嚴重後果，令現場氣氛瞬間變得凝重。
高Ling親述受傷細節：「我塊面歪咗」
憶述起這段不快經歷，高Ling仍心有餘悸，她獨家披露當時受傷的嚴重程度，直言：「我塊面歪咗。」更表示因為臉部受創，導致「擘唔大個口」，情況嚴重到需要即時被送往醫院接受治療。雖然她詳細描述了受傷情況，但對於該名「兇手」的身份，高Ling始終守口如瓶，不願透露半點風聲，更坦言這次經歷讓她留下極大陰影，從此非常抗拒拍攝被掌摑的戲份。
馬明嘉洛寧願被摑 高Ling從此留陰影
相較於高Ling的慘痛經歷，同場的馬國明和周嘉洛則從另一角度分享看法。他們異口同聲表示，在拍攝掌摑戲時，寧願選擇擔任「被摑者」的角色。主要原因是怕自己控制不好力度，不小心真的打傷對手，會造成尷尬和愧疚。兩男的看法更突顯出高Ling當年遇到的情況是何等罕見及嚴重，也解釋了為何她會因此事而留下心理陰影，與其他演員的普遍想法形成強烈對比。
網民震驚狂估兇手：「太過份了吧！」
節目播出後，高Ling的遭遇引起網民極大迴響，紛紛留言表示震驚及心痛。不少網民湧入討論區，怒轟該名不知名演員下手太重，行為離譜：「邊個演員咁狼死？完全唔專業！」、「高Ling好慘，呢件事肯定留低好大陰影」、「聽到都覺得痛，仲要歪埋面入院，太過份了吧！」、「支持高Ling！希望佢已經走出陰霾」、「娛樂圈真係咩人都有，希望唔好再有演員遇到呢啲事」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期