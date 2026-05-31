一周星星｜麥長青憶亡母助買西裝圓夢！節目中途爆喊 主持人區永權都聽到眼濕濕
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麥長青（麥包）今晚在《一周星星》罕有真情流露，憶述當年參加選秀比賽，因一套西裝而陷入困境，全靠亡母一個舉動才得以圓夢。講到激動處，麥包當場忍不住流下男兒淚，連主持人區永權都被深深感動，究竟當年發生了甚麼催淚故事？
麥包重提1987年選秀舊事 突爆喊嚇窒全場
節目中，麥長青回憶起年輕時參加《1987 超級新星競選準決賽》的往事。他透露，成功入選後，製作組要求參賽者需準備一套西裝作賽。正當他娓娓道來之際，憶及亡母，突然情緒湧上心頭，忍不住在鏡頭前眼濕濕，真情流露的場面讓在場眾人及主持人都大為動容。
麥包親述亡母一個舉動成就西裝夢
原來當年麥包家境並不富裕，要準備一套體面的西裝對他而言是個沉重負擔。正當他為此苦惱之際，媽媽的一個舉動，為他解決了燃眉之急，最終讓他能穿上西裝，在舞台上繼續追尋夢想。雖然節目中未有詳述該舉動，但麥包憶述時的感觸與淚水，足以證明那份母愛的偉大與無私，深深烙印在他心中。
主持人區永權深受感動 一同眼濕濕
麥包這個關於母愛與夢想的奮鬥故事，不僅讓他自己淚灑當場，連身旁的主持人區永權也深受感動。區永權在聆聽過程中，同樣聽到眼泛淚光，足見這個故事的感染力有多強，一份跨越時空的母愛，觸動了所有人的心弦。
網民洗版力撐：麥包好孝順睇到我都眼濕濕
節目播出後，大批網民被麥包的孝順和真誠打動，紛紛留言表示支持。「麥包好孝順，睇到我都眼濕濕。」、「媽媽真係好偉大，為咗仔女咩都肯做。」、「原來麥包背後有咁嘅故事，難怪咁努力。」、「支持麥包！努力嘅人值得尊重！」、「《一周星星》呢集好感動，唔係得搞笑。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期