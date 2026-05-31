一周星星｜麥長青憶亡母助買西裝圓夢！節目中途爆喊 主持人區永權都聽到眼濕濕

麥長青（麥包）今晚在《一周星星》罕有真情流露，憶述當年參加選秀比賽，因一套西裝而陷入困境，全靠亡母一個舉動才得以圓夢。講到激動處，麥包當場忍不住流下男兒淚，連主持人區永權都被深深感動，究竟當年發生了甚麼催淚故事？