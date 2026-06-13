一周星星｜黃翠如大爆曾懷疑區永權性取向！洪永城被誤認翻版成龍勁尷尬

黃翠如、洪永城（Tony）與區永權（Albert）三位好友在節目中大講真心話，氣氛超火爆，連Albert都直言「有少少驚」！翠如竟自爆入行初期曾懷疑Albert的性取向，而Tony更被揭曾多次被誤認是其他「大鼻男星」，場面極度尷尬，究竟他被錯認成誰？