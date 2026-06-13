一周星星｜黃翠如大爆曾懷疑區永權性取向！洪永城被誤認翻版成龍勁尷尬
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黃翠如、洪永城（Tony）與區永權（Albert）三位好友在節目中大講真心話，氣氛超火爆，連Albert都直言「有少少驚」！翠如竟自爆入行初期曾懷疑Albert的性取向，而Tony更被揭曾多次被誤認是其他「大鼻男星」，場面極度尷尬，究竟他被錯認成誰？
黃翠如真心話大冒險 驚爆曾懷疑區永權性取向
在《一周星星》節目中，黃翠如、洪永城和區永權三位多年好友齊聚一堂，回憶舊時講真心話，氣氛刺激得連區永權都忍不住說：「有少少驚。」黃翠如更投下震撼彈，大爆自己剛入行時，因為與區永權還不熟絡，曾一度懷疑他的性取向。這番超大膽的言論，不但沒有讓好友尷尬，反而突顯了他們之間無所不談的深厚情誼，如今才能笑著將這些陳年往事當成笑話分享。
洪永城慘變大眾臉 盤點撞樣翻版成龍崔建邦
除了黃翠如的驚人發言，區永權也反擊爆料，指洪永城經常因外貌而鬧出笑話。Albert透露，Tony曾多次被路人誤認為其他幾位圈中知名的「大鼻男星」，當中包括國際巨星成龍、崔建邦以及吳大維，被封為「翻版成龍」，場面一度非常尷尬。節目更預告，Tony將會親自揭曉，在這幾位前輩當中，他最希望自己像哪一位，為觀眾留下懸念。
網民爆笑留言「Tony個鼻真係好有代表性」
三位好友互爆黑歷史的片段引來網民熱烈討論，不少觀眾都表示非常期待。有網民留言：「呢三個人嘅友誼真係好正，乜都敢講！」、「笑死，翠如竟然懷疑過Albert！」、「Tony個鼻真係好有代表性，又真係有幾分似成龍喎！」、「好想知Tony最想似邊個，快啲播啦！」、「呢啲先係真朋友，可以亂講嘢！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期