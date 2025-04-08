「一蚊JOE」游莨維自爆食足4年軟飯 談主持《東張》多次惹火：我處理不當抵死！

2006年《一擲千金》一喊成名入行的「一蚊JOE」游莨維，今年2月宣布離巢效力18年嘅TVB，引來唔少網民好奇游莨維之後嘅動向。游莨維近日接受《星光背後》專訪時，就憶述18年前懵懂入行以來的笑與淚，除咗大爆食足4年軟飯，及疫後續約人工被減半心淡離巢的主因外，仲重提當年遭全城炮轟嘅惹火採訪事件……