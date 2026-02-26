一馬當先行大運｜傅嘉莉憂沖太歲事業玩完？麥玲玲驚爆愈沖愈紅 暗示移居大灣區有運行！

憑《香港人在北京》及《反黑英雄》人氣急升的傅嘉莉，在今晚（26日）播出的節目中，竟面露愁容請教麥玲玲師傅事業運！原來肖鼠的她擔心今年「鼠馬相沖」會影響星途，場面一度緊張。誰知玲玲師傅竟語出驚人，直指她愈沖愈旺，更暗示她北上發展才是王道，究竟背後有何玄機？