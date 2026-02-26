一馬當先行大運｜傅嘉莉憂沖太歲事業玩完？麥玲玲驚爆愈沖愈紅 暗示移居大灣區有運行！
憑《香港人在北京》及《反黑英雄》人氣急升的傅嘉莉，在今晚（26日）播出的節目中，竟面露愁容請教麥玲玲師傅事業運！原來肖鼠的她擔心今年「鼠馬相沖」會影響星途，場面一度緊張。誰知玲玲師傅竟語出驚人，直指她愈沖愈旺，更暗示她北上發展才是王道，究竟背後有何玄機？
傅嘉莉憂心沖太歲 麥玲玲預言反會爆紅
節目中，傅嘉莉坦言近年事業重心轉移，經常需要到內地拍劇，但同時又擔心今年沖太歲會帶來負面影響。對此，玲玲師傅即派定心丸，笑言做藝人沖太歲反而是好事，代表有變動和機會，更斷言傅嘉莉今年隨時有機會爆紅！玲玲師傅解釋，對於藝人來說，「沖」意味著衝擊和突破，能帶來意想不到的關注度和發展，完全無需過份擔心。
麥玲玲力推北上發展 揭「九紫離火運」玄機
對於傅嘉莉有意搬到大灣區居住以方便工作，玲玲師傅大力贊成，並揭示了背後的玄學大勢。她指出，現正行「九紫離火運」，大利北面方位，多往北面走動對運勢有極大幫助。玲玲師傅更直接表示：「北面有郁動嘅星，所以不論係你或其他人，多往北面走動係好嘅。」此話一出，似乎為近年眾多藝人北上發展的現象，提供了玄學上的完美註解。
傅嘉莉姻緣運曝光 宜發展異地戀兼保持低調
除了事業運，傅嘉莉的感情生活亦是焦點。玲玲師傅直指她的姻緣運適宜「向外發展」，暗示她可以多考慮異地戀，或與外國人交往，或有開花結果的機會。不過，師傅特別提醒，這段感情必須要低調處理，愈是保密，成功的機會就愈高。看來傅嘉莉若要愛情事業兩得意，除了要勇敢北上，還要學會低調談情。
網民熱議北上潮 「信玲玲姐實無死」
節目播出後，網民對玲玲師傅的預測反應熱烈，尤其對「九紫離火運」及藝人北上發展的關聯議論紛紛。不少網民留言力撐：「玲玲姐開到口，Kelly北上實掂啦！」、「原來個個藝人北上係有玄機！」、「聽完我都想去北方轉個運！」亦有網民對傅嘉莉的姻緣運表示好奇：「睇嚟要多啲留意同佢傳緋聞嘅外國型男！」、「低調拍拖最難，狗仔隊跟得咁貼！」看來玲玲師傅的指點，再次成為全城熱話。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期