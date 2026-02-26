一馬當先行大運｜玄學家傳授奇特催丁大法！集齊眼淚廚餘製「十臭水」 網民：毛骨悚然

想生BB除了求醫，竟然還有奇招？玄學家璞初師傅在節目中，竟公開一種極具爭議性的「催丁大法」，聲稱只要集齊夫婦生活中的十種污水，製成「十臭水」，就有助懷孕！當中材料更包括眼淚、汗水甚至廚餘汁，做法駭人聽聞，究竟是甚麼原理？而另一招用熊公仔的秘法又是如何操作？