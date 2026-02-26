一馬當先行大運｜玄學家傳授奇特催丁大法！集齊眼淚廚餘製「十臭水」 網民：毛骨悚然
想生BB除了求醫，竟然還有奇招？玄學家璞初師傅在節目中，竟公開一種極具爭議性的「催丁大法」，聲稱只要集齊夫婦生活中的十種污水，製成「十臭水」，就有助懷孕！當中材料更包括眼淚、汗水甚至廚餘汁，做法駭人聽聞，究竟是甚麼原理？而另一招用熊公仔的秘法又是如何操作？
璞初師傅公開「十臭水」催丁秘方
在最新一集節目中，璞初師傅詳細介紹了「十臭水」的製作方法，令全場嘩然。他指出，需要收集夫婦在日常生活中產生的十種不同污水，例如傷心時流下的「眼淚」、運動後的「汗水」、親吻時的「口水」，甚至還有「洗手水」、「洗菜水」及「廚餘汁」等。師傅表示，將這十種污水混合後收藏在一個特定地方，若成功懷孕便要馬上拿走，其獨特的做法引發觀眾無限想像。
璞初師傅再教路 熊公仔竟成添丁神器
除了令人咋舌的「十臭水」，璞初師傅還預告了另一種較為「正常」的催丁法寶——熊公仔。他透露，會教導觀眾如何利用一隻普通的熊公仔，在家中佈置出一個「大利添丁環境」，以增加懷孕機會。不過，關於「十臭水」到底要收藏在何處，以及熊公仔催丁法的具體操作細節，師傅則大賣關子，表示：「想知點解同點做？想知『十臭水』要放喺乜嘢地方？明晚最後一集自有分曉，大家記得唔好錯過！」
網民洗版熱議「十臭水」：究竟要放邊度
節目播出後，「十臭水」的奇特概念立即在網上引爆洗版式討論，網民反應極為兩極。有網民表示毛骨悚然：「好核突！廚餘汁都得？諗起陣味都想嘔！」、「真係有人會為咗生仔試呢啲方法？畫面勁震撼！」、「衛生情況令人憂慮。」但亦有大批充滿好奇心的網民留言追問：「其實係咩原理？好想知！」、「重點係要放喺邊度先有用？等睇下一集開估！」、「雖然聽落好怪，但可能work呢！」這奇特的催丁大法，無疑已成功製造懸念，成為全城焦點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期