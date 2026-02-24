一馬當先行大運｜麥玲玲批港姐莊子璇姻緣！斷言宜嫁大8年熟男 嚇到佢口窒窒？

昨晚（23日）播出的《一馬當先行大運》中，麥玲玲師傅為應屆港姐莊子璇批算姻緣，竟斷言她適合嫁大至少8年的成熟男士，嚇得莊子璇當場口窒窒兼手震！玲玲師傅更指她會嫁得很好，但莊子璇卻自嘲姻緣「一塌糊塗」，究竟她的真命天子是誰？