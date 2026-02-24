一馬當先行大運｜麥玲玲批港姐莊子璇姻緣！斷言宜嫁大8年熟男 嚇到佢口窒窒？
昨晚（23日）播出的《一馬當先行大運》中，麥玲玲師傅為應屆港姐莊子璇批算姻緣，竟斷言她適合嫁大至少8年的成熟男士，嚇得莊子璇當場口窒窒兼手震！玲玲師傅更指她會嫁得很好，但莊子璇卻自嘲姻緣「一塌糊塗」，究竟她的真命天子是誰？
玲玲師傅贈言 莊子璇嚇到手震
昨晚（23日）播出的節目《一馬當先行大運》中，麥玲玲師傅為港姐冠軍莊子璇指點迷津。當提到事業運時，師傅指她在馬年有貴人相助，事業運相當強勁。不過，當話題一轉到眾人最關心的姻緣運時，氣氛即時變得尷尬，莊子璇更搶先自嘲感情狀況「一塌糊塗呀！」。玲玲師傅聽後，隨即深入分析其命格，直指她適合與成熟男士交往，更給出超明確指引，表示對方「最少大 8 年嘅男仔，8 至 10 年係最適合」，並鐵口直斷她將來會嫁得很好。聽到如此具體的預測，莊子璇當場嚇得目瞪口呆、口窒窒，雙手更緊張得不停顫抖，真實又搞笑的反應引發現場一陣爆笑。
王汛文命格相似 倪樂琳被批啱姊弟戀
同場的另外兩位港姐王汛文及倪樂琳亦獲玲玲師傅指點姻緣。王汛文似乎比事業更關心愛情，主動要求師傅為她指點迷津。玲玲師傅讚她善解人意、思想成熟，命格與莊子璇相似，同樣適合與成熟穩重的男士拍拖。然而，季軍倪樂琳的命運卻截然不同。師傅觀察到倪樂琳眼大、黑眼珠大，屬於好奇心重又怕沉悶的性格，因此斷言她反而最適合發展「姊弟戀」。三位新出爐的港姐，一位宜嫁熟男，一位宜譜姊弟戀，截然不同的愛情路向，為她們的未來增添了不少想像空間。
