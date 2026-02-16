一馬當先行大運｜2026寵物催運秘笈！雲文子教你狗穿波點貓戴蘑菇旺足全年
各位貓奴狗主請注意！賀年節目《一馬當先行大運》最新一集有奇門遁甲師傅雲文子獨家傳授寵物催運大法！想主子在2026年運勢亨通、精靈活潑？原來狗狗穿波點、貓貓戴蘑菇飾物就能增強運勢，想知道更多獨家秘訣就要看下去！
雲文子揭狗狗催運法 穿波點食好西旺全年
各位狗主快筆記！雲文子師傅在節目中指出，2026年「天任星」將會特別眷顧狗狗，而這顆吉星與波點圖案有著深厚的連結。因此，想為愛犬催旺運勢，可以從衣食住行四方面著手。首先，狗主不妨讓愛犬穿上印有波點圖案的服飾，以應合吉星的能量。家居佈置方面，建議在家中的正東方，為狗狗設置一個黃色的床位。日常活動時，可以多帶狗狗到住家東方的公園散步，吸收旺氣。飲食上，師傅更笑言可以讓牠們享受大口吃肉，只要做齊以上幾點，便有助全面提升愛犬在馬年的整體運勢。
貓奴必睇開運指南 綠床配蘑菇飾物添好運
除了狗狗之外，一眾貓奴亦有福了！雲文子師傅表示，2026年將有「太陰星」為貓咪帶來好運，想主子過得更精靈活潑，各位貓奴就要留意以下兩大重點。第一，在家居佈置上，建議在家中的東南方，為愛貓擺放一個綠色的床位，這個方位和顏色最能承接「太陰星」的旺氣。第二，可以為愛貓佩戴附有蘑菇圖案的飾品，例如頸圈或小吊牌，這個圖案是今年的幸運物。只要簡單做好這兩項佈置，自然能讓主子在新一年精神爽利，活潑健康，為家中增添更多生氣與歡樂。
節目傳授開運攻略 玄學家雲集教你行大運
這次的寵物催運秘笈，是出自無綫新春賀年節目《一馬當先行大運》。該節目由曾展望 GM、葉蒨文 Sophie 等人主持，並邀請了包括雲文子、李丞責、麥玲玲在內的多位著名堪輿學家，以玄學角度為觀眾提供馬年開運攻略。節目內容除了新穎的寵物運程外，亦涵蓋家居風水、事業財運等範疇，旨在為觀眾提供全方位的玄學資訊，迎接好運新一年。
