一馬當先行大運｜GM奉旨激咀Sophie！女方突爆「我要家用」GM爽快回應嚇窒全場？

GM與Sophie自《女神配對計劃》配對成功後，近日再度以情侶檔姿態主持全新節目《一馬當先行大運》，奉旨放閃甜到漏！節目中GM不但應節要求Sophie「馬上咀嘴」，女方更當眾大叫「我要家用！」，場面既甜蜜又爆笑。究竟GM如何爽快回應？二人鬥講爛Gag的搞笑對決，又是誰勝誰負？