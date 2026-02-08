一馬當先行大運｜GM奉旨激咀Sophie！女方突爆「我要家用」GM爽快回應嚇窒全場？
GM公然要求咀嘴 Sophie搞笑討家用
在全新節目《一馬當先行大運》中，GM與Sophie寓工作於拍拖，甜蜜互動閃瞎觀眾！節目一開始，二人在花叢中大玩追逐，GM更乘機要求Sophie來個應節的「馬上咀嘴」，將情侶間的打情罵俏搬上螢幕。隨後，當二人與李丞責師傅到佛山「南風古灶」體驗傳統習俗「投龍胎」祈福時，Sophie突然搞笑地向GM大叫：「我要家用！」，完全將現實中的情侶對話融入節目。沒想到GM聞言不但沒有被嚇到，反而一臉寵溺地爽快答應：「好呀。」，超強默契與甜蜜互動讓現場充滿粉紅泡泡，羨煞旁人。
爛Gag大對決 GM自認太帥嚇窒Sophie
除了甜蜜放閃，GM與Sophie的爛Gag功力亦不相伯仲，在節目中上演一場搞笑對決！當一行人暢遊「南風古灶」時，Sophie看到灶中的窑，突然爛Gag癮大發，向大家提問：「啲人燒窑係咪會自在啲？因為逍遙自在」，冷笑話讓眾人哭笑不得。另一邊，GM亦不甘示弱，在與雲文子師傅研究自己座駕有否犯太歲時，竟爆出一個警世爛Gag：「對唔住，我諗係我太帥令到架車犯太歲。」自信爆棚的發言讓身旁的Sophie當場嚇到靜止，更要立即低下頭才能忍住笑，二人真實又有趣的互動為節目增添大量笑彈。
回顧《女神配對計劃》結緣 GM與Sophie情定節目
GM與Sophie這對螢幕情侶的緣分，始於戀愛配對真人騷《女神配對計劃》。回顧當時節目，二人從初次見面到互相了解，期間火花不斷，最終成功配對，當時已獲大批網民留言祝福，認為他們非常合襯。節目結束後，二人亦大方公開戀情，不時在社交平台分享情侶日常，將節目中的甜蜜延伸到現實生活。如今，二人首次以情侶檔身份主持賀年節目《一馬當先行大運》，將真實情侶的超強默契與生活感帶入工作，昔日的節目情緣昇華為事業上的最佳拍檔，難怪互動如此自然又充滿火花。
網民激讚天生一對 「睇佢哋放閃好過睇劇」
節目播出後，網民對GM與Sophie這對「真．情侶檔」主持的反應極為熱烈，討論區被瘋狂洗版！輿論一面倒大讚二人的互動既甜蜜又搞笑，充滿真實感，比起劇本更有追看性。不少網民留言表示：「呢對真係好襯，睇佢哋放閃好過睇劇！」、「GM同Sophie啲爛Gag對決笑死，好真實嘅情侶互動。」、「Sophie講我要家用，GM即刻話好，呢啲互動甜到蛀牙！」、「由《女神配對計劃》睇到而家，愈來愈鍾意佢哋！」、「閃得好自然，完全唔反感，希望佢哋長長久久，開多啲情侶檔節目啦！」。