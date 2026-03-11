混血肥仔出軌風波一周年 丁丁改名轉運復出 HKU女神新拍檔曝光

混血肥仔曾達恩出軌丁丁風波轟動全城已經一周年，當年這場「婚內偷食」醜聞不但拆散一個家庭，日前更爆出混血肥仔家暴罪成的驚人內幕。時隔一年，受害者芊蕙子仍在療傷重建，小三丁丁卻改名「丁涀」轉運重新出發，更搵埋HKU女神開新Channel搏翻身！