混血肥仔出軌風波一周年 丁丁改名轉運復出 HKU女神新拍檔曝光
丁丁改名轉運搵HKU女神做新拍檔
被封為「北區籃球圈震撼小三」的丁彥均，喺出軌風波後火速改名做「丁涀」謀轉運！AI分析指佢原名「丁彥均」從五格剖象分析來看，總格、人格與天格皆屬凶數，代表一生易遇起伏與意外阻滯，人格12數理更係「掘井無泉」，有志難伸容易情緒化。相比之下，新名「丁涀」總格與人格皆為15，數理屬吉，寓意「福壽穩定、貴人相助」，外格為1更係象徵領導力與影響力的「首領數」，非常有利建立個人品牌。丁丁最近更宣布重返香港，與BBO另一HKU女神Vic開新Channel「b2.breakthebox」，宣布逢星期二出片搏翻身。
HKU女神Vic背景曝光成丁丁翻身關鍵
丁丁嘅新拍檔Vic係一個24歲嘅HKU 2021年畢業生，本身從事Modelling工作。Vic在訪問中透露「本身自己其實唔係一個好鍾意影相嘅人，開始咗後發現原來唔係單純對住鏡頭笑或者自己覺得好睇就得，個客需要啲咩，你要呈現咩形象都要顧及到」。Vic強調最唔想妥協嘅係改變自己嘅價值觀，「每個人都有自己嘅堅持，每個決定背後對得住自己就可以，生活唔係為咗盲目地迎合所有人」。
丁丁越南同遊風波後復出拍片驚畀人鬧
丁丁在2025年2月被越南YouTuber無意拍到與混血肥仔同遊越南片段瘋傳後，火速在IG story交代真相並分享蛋咖啡Reels。佢透露「呢幾個月經歷咗幾個人生低潮，我一直都不斷學緊點樣做幕後：寫稿、剪片。呢段時間真係唔易捱旦，慢慢開始多咗啲idea自己都想試吓拍」。丁丁更坦言復出幕前工作時「以我嘅性格，拍好咗都會猶豫幾時出，驚做得唔好，驚畀人鬧。既然都俾人影到，就順理成章出片啦！希望大家都會欣賞，我會繼續努力做好自己」。
混血肥仔英國享受黃金獨身漢生活
諷刺的是，拋妻棄女的混血肥仔曾達恩雖然負面形象纏身，但卻退居幕後長駐英國遙距管理BBO，過著極其寫意的生活。佢最近宣布成功通過「Life in the UK」考試，租新屋揚言「破舊立新」，不時在社交平台風騷分享移居英國的寫意生活，專心做球迷大談波衫入手，興奮出Post「笑得像個孩子」，完全看不出有任何悔意。網民更大爆混血肥仔曾達恩疑似在英國法庭被判罪成！有網民找到英國法庭記錄的截圖，清楚顯示「TSANG, TOMMY」及「Assault by beating」字樣，證實他因襲擊罪被定罪。
Uncle Bob爆料混血肥仔家暴真面目
同為移英KOL的「Uncle Bob」在社交平台詳細爆料，揭露混血肥仔的真面目。佢透露「一年前啱啱爆咗偷食單嘢嘅時候，Tommy（混血肥仔）搵我去一間b&b one to one，話係時候要了解吓佢嗰故仔。一坐低佢就同我講佢尋晚俾差佬拉咗今朝先放出嚟，我先知道有家暴呢件事」。Uncle Bob指混血肥仔當時極力淡化事件，「好強調呢個係一個altercation，好似兩個足球員互相推撞，係handbags fight」，更展示警察拍攝的傷勢相片聲稱自己是受害者。Uncle Bob進一步爆料指混血肥仔「show埋佢同Luby嘈交嘅對話，但係佢將自己嗰啲回應delete晒，搞到好似Luby單方面發脾氣咁」。
芊蕙子感性發文揭內心創傷未癒
出軌事件爆發半年後復出拍片分享生活做KOL的芊蕙子，最近傳出混血肥仔家暴罪成一事後，在社交平台發出感性長文感謝各界支持。佢寫道「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住」。佢更感慨表示「有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席」。