丁子朗撇甩陽光味演奸角｜《俠醫》辱罵劉佩玥「地產雞」 揭激瘦10磅辛酸史 網民：衰得好型！

昨晚（5日）丁子朗在劇集《俠醫》中徹底撇甩陽光男孩形象，化身衣冠禽獸，以極盡瘋狂賤格的嘴臉辱罵劉佩玥是「地產雞」，場面極具衝擊性！他不但囂張地將自己半裸照公諸於世，更露出不可一世的奸險笑容，看得觀眾咬牙切齒，究竟他為這個奸角付出了多少？