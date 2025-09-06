丁子朗撇甩陽光味演奸角｜《俠醫》辱罵劉佩玥「地產雞」 揭激瘦10磅辛酸史 網民：衰得好型！
昨晚《俠醫》劇情升溫 丁子朗爆Seed辱罵劉佩玥
在昨晚播出的第五集《俠醫》中，劇情推至高潮，丁子朗飾演的鄧世鏗壞事做盡，其奸角形象再度升級。劇中阿Nat（劉佩玥飾）因不滿被冷待，以半裸照威脅鄧世鏗到夜店見面，豈料反被對方將一軍。丁子朗不但沒有絲毫畏懼，反而囂張地高舉自己的半裸照任人欣賞，更高呼：「大家過嚟吖，我張相嚟架，好唔好J呀？英唔英偉呀？」隨後更拿出阿Nat的裸照反擊，並以極度鄙視的語氣辱罵她是：「地～產～雞！」完成一輪凌辱後，他更輕蔑地攤開雙手，露出不可一世的奸險笑容，瘋狂的演繹令網民看得血壓飆升，成為全晚熱議的「名場面」。
丁子朗親解戚眉奸樣 感謝監製放手任做
對於首次挑戰大奸角即成功入屋，丁子朗接受訪問時大表感恩，特別是網民留意到他精心設計的「戚眉」小動作。他親自解畫，指這個表情是為了表現角色對「廢柴老豆」鄭子誠的鄙視，他解釋：「其實戚眉呢個動作，我都做得幾多，尤其係我對住我老豆嗰時，因為佢喺我心目中只係廢柴、冇謀略，但我覺得我自己有謀略，所以就睇唔起老豆、睇唔起屋企人，覺得自己叻過晒佢哋。」丁子朗亦透露，角色所戴的金絲眼鏡是他的私伙，非常感謝監製給予極大自由度，讓他與服裝同事一同打造出這個外表官仔骨骨、內心奸險的「衣冠禽獸」形象。
為演活衣冠禽獸 丁子朗拍除衫戲前絕食兩日
劇中丁子朗有不少除衫場口，大騷結實背肌與朱古力腹肌，原來完美身形的背後是極大的付出。他坦言為了在鏡頭前保持最佳狀態，每次拍攝前都進行地獄式戒口。丁子朗自爆：「每次拍除衫戲前，我都會兩日唔食固體食物、主要飲流質嘢，將身體多餘嘅嘢排走佢，然後再去做 gym。」這種極端方式令他每次拍完都筋疲力盡，只想立即補充糖分。正因為拍攝過程如此艱辛，他亦因此慢慢變瘦，整部劇拍完後，足足瘦了10磅，可見他為角色付出的努力與決心。
網民洗版式激讚 封丁子朗為鄭子誠接班人
丁子朗的破格演出引爆網民洗版式討論，輿論一面倒大讚他演活了「衣冠禽獸」，成功擺脫以往陽光男孩的既定印象。不少網民留言激讚：「鄭子誠有接班人喇」、「呢套劇個樣衰到冇人有，抵讚！」、「不怕反派壞就怕反派帥」、「覺得丁丁今次做奸角好成功，因為我好討厭佢」。同時，網民亦稱讚他今年在《奪命提示》、《執法者們》及《俠醫》三部劇中展現了極高可塑性，無論是熱血刑警還是斯文敗類都入木三分，演出了截然不同的感覺，成功被他圈粉。