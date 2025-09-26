丁子朗放下真我演超級奸角 自揭收千字文「投訴信」兼連阿媽都睇唔過眼

TVB劇集《俠醫》昨晚（25日）第19集掀起結局周高潮，丁子朗與鄭子誠的「兩代奸人」同場飆戲，火花四濺！丁子朗飾演的鄧世鏗刀插鄭子誠飾演的力圖，狠辣演出被網民封為「TVB年度最喪心病狂角色」，更獲讚「奸過李子浩好多倍」，青出於藍！