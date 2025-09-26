丁子朗放下真我演超級奸角 自揭收千字文「投訴信」兼連阿媽都睇唔過眼

TVB劇集《俠醫》昨晚（25日）第19集掀起結局周高潮，丁子朗與鄭子誠的「兩代奸人」同場飆戲，火花四濺！丁子朗飾演的鄧世鏗刀插鄭子誠飾演的力圖，狠辣演出被網民封為「TVB年度最喪心病狂角色」，更獲讚「奸過李子浩好多倍」，青出於藍！

昨晚劇情高潮 丁子朗失控刀插鄭子誠

在昨晚（25日）播出的第19集，「兩代奸人」鄭子誠與丁子朗的矛盾終於爆發。劇情講述鄭子誠飾演的力圖，因兒子世鏗（丁子朗飾）將親姊（盧宛茵飾）推落樓梯而深感內疚，加上有感兒子已走火入魔，遂要求他自首。豈料世鏗不但毫無悔意，更反過來逼老豆為他頂罪，甚至在母親阿鳳（江欣燕飾）面前，大爆力圖偷食的秘密，企圖一鑊熟。在兩母子聯手夾擊下，力圖被逼至死角，混亂中阿鳳意外被撞暈，徹底瘋狂的世鏗竟拿起利刀插向親生父親，令其生死未卜，劇情驚爆程度讓觀眾看到目瞪口呆。

丁子朗奸到阿媽都頂唔順 直播爆收千字投訴信

丁子朗這次飾演的奸角「鄧世鏗」奸出超高人氣，被網民封為「TVB 年度最喪心病狂角色」。他日前在直播中笑言，因角色太乞人憎，竟收到觀眾數千字的「投訴信」，內容是鬧爆他不懂投資就不要亂投資。丁子朗更自爆連自己媽媽也看不過眼，直接質問他為何要演這種角色，他引述媽媽的說話：「我阿媽都頂唔順，問我可唔可以唔好做呢啲嘢，問我做咩強姦人。」可見其奸角形象確實入木三分，成功引起全城熱話，連家人也忍不住要「投訴」。他放下真我演超級奸角，成功掀起熱話，獲封「TVB年度最喪心病狂角色」。

丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
丁子朗 俠醫 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

