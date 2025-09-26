丁子朗放下真我演超級奸角 自揭收千字文「投訴信」兼連阿媽都睇唔過眼
TVB劇集《俠醫》昨晚（25日）第19集掀起結局周高潮，丁子朗與鄭子誠的「兩代奸人」同場飆戲，火花四濺！丁子朗飾演的鄧世鏗刀插鄭子誠飾演的力圖，狠辣演出被網民封為「TVB年度最喪心病狂角色」，更獲讚「奸過李子浩好多倍」，青出於藍！
昨晚劇情高潮 丁子朗失控刀插鄭子誠
在昨晚（25日）播出的第19集，「兩代奸人」鄭子誠與丁子朗的矛盾終於爆發。劇情講述鄭子誠飾演的力圖，因兒子世鏗（丁子朗飾）將親姊（盧宛茵飾）推落樓梯而深感內疚，加上有感兒子已走火入魔，遂要求他自首。豈料世鏗不但毫無悔意，更反過來逼老豆為他頂罪，甚至在母親阿鳳（江欣燕飾）面前，大爆力圖偷食的秘密，企圖一鑊熟。在兩母子聯手夾擊下，力圖被逼至死角，混亂中阿鳳意外被撞暈，徹底瘋狂的世鏗竟拿起利刀插向親生父親，令其生死未卜，劇情驚爆程度讓觀眾看到目瞪口呆。
丁子朗奸到阿媽都頂唔順 直播爆收千字投訴信
丁子朗這次飾演的奸角「鄧世鏗」奸出超高人氣，被網民封為「TVB 年度最喪心病狂角色」。他日前在直播中笑言，因角色太乞人憎，竟收到觀眾數千字的「投訴信」，內容是鬧爆他不懂投資就不要亂投資。丁子朗更自爆連自己媽媽也看不過眼，直接質問他為何要演這種角色，他引述媽媽的說話：「我阿媽都頂唔順，問我可唔可以唔好做呢啲嘢，問我做咩強姦人。」可見其奸角形象確實入木三分，成功引起全城熱話，連家人也忍不住要「投訴」。他放下真我演超級奸角，成功掀起熱話，獲封「TVB年度最喪心病狂角色」。
