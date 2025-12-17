網民提議TVB重製新版《尋秦記》 丁子朗親回呢一方面絕對勝任

丁子朗近日被網民點名出演TVB重拍版《尋秦記》男主角項少龍，聽到消息後既興奮又謙虛，更幽默地表示自己在「皮膚方面」絕對勝任這個角色。隨著古天樂投資3.5億的電影版《尋秦記》即將在12月31日跨年檔上映，網民熱烈討論TVB應否回購版權重新製作2026年新版本，並大膽提議全新演員陣容，掀起一輪經典劇集重拍熱潮。