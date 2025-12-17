網民提議TVB重製新版《尋秦記》 丁子朗親回呢一方面絕對勝任
丁子朗幽默回應網民建議
當被問及網民建議他出演《尋秦記》項少龍一角時，丁子朗即時笑稱「邊個網民咁有眼光」，展現出他一貫的幽默感。不過他同時表現得相當謙虛，坦言不敢輕易接演這個經典角色，因為「一個好經典嘅角色，古生大家都喜愛嘅演員，係一個影壇大亨，有機會畀人咁樣講，其實已經好開心」。他對於能夠被網民提及與古天樂相提並論，已經感到非常榮幸和滿足。
皮膚顏色成為勝任理由
最令人捧腹的是網民認為丁子朗適合出演項少龍的原因，竟然是因為他的皮膚顏色。丁子朗自己也覺得這個理由相當搞笑，他解釋道「由呢個韓團白變返呢個健康黑，皮膚方面我係勝任嘅，有能力去曬黑同美白嘅」。這番話不但展現了他的自嘲能力，也間接提到了自己從韓團時期的白皙形象，到現在比較健康的膚色變化，證明他在外型塑造方面確實有一定的可塑性。
麥美恩轉發相片意外獲力撐
網民力撐麥美恩飾演烏廷芳，更自製海報，麥美恩將相片轉發至自己社交平台無奈喊話：「邊個咁得閒」，意外獲網民一致好評：「零違和」、「靚個烏婷芳宣萱喎」、「原來妳是WTF美恩最～高」
網民熱議TVB重拍版演員陣容
隨著古天樂電影版《尋秦記》即將在今年12月31日跨年檔登陸大銀幕，有網民在社交平台發起討論，提議TVB可以考慮回購版權重新製作2026年新版本。網民大膽建議的全新演員陣容相當有趣，除了丁子朗飾演項少龍外，還包括麥美恩或吳若希飾演烏廷芳、陳懿德飾演琴清、林正峰飾演秦始皇趙盤，以及洪永城飾演嫪毐等角色。這些建議都考慮到演員的外型特質和演技實力，顯示網民對選角的認真態度。
保留原班演員呼聲同樣高漲
不過也有網民認為某些角色應該保留原班演員，特別是滕麗名及歐瑞偉應該繼續飾演善柔及陶總管，因為二人仍然在拍攝《愛·回家之開心速遞》，演技精湛且狀態良好。這種新舊演員混搭的建議，既能保持經典角色的原汁原味，又能為劇集注入新鮮血液，可謂是相當平衡的做法。
經典重拍引發兩極化討論
面對重拍《尋秦記》的建議，網民意見出現明顯分歧。支持派認為找新一代演員演繹經典角色是好事，能夠為經典劇集帶來新的詮釋和活力。然而反對派則擔心「毀經典」，認為重拍未必能夠重現當年的經典味道和觀眾情懷。2001年版本的《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎，在2005年及2015年重播時都勾起不少網民的集體回憶，要超越這個經典確實是一大挑戰。