七仙羽入豪門撻Q ! 自揭曾戀千萬練馬師 嫌生活規律悶爆分手
七仙羽：那時的我又靚又性感
七仙羽在fb撰寫長文，自爆與練馬師的戀愛經歷：「10多年前，我是馬會常客，因為有些馬主是我的客人，要應酬。之後少去了，怕見到我的ex，會尷尬。過了這麽多年，希望他認不出我。10多年前馬主介紹了個外藉練馬師給我，那時的我又靚又性感，練馬師狂追。拍拖一些日子，我真的頂唔順，因為拍拖的生活就是從港島坐車去馬埸會所陪他吃飯。」
沒旅行沒街行拍拖生活太規律
七仙羽指練馬師男友住在馬埸宿舍，生活很有規律，卻令她吃不消：「晚上6點前吃飯，8點前他必須要睡覺，因為早上4時要起床晨操。沒有旅行丶沒有行街，最遠行沙田新城市廣場，沒有夜晚聚會，沒有和一起和朋友出外…來來去去就是馬埸會所，因為他每日要早睡，全日都在馬埸訓練，很少有時間外出。」
被逼狂食：想將我練成一匹馬？
七仙羽又憶述當年不斷被男友養肥，自己就像一匹馬一樣：「他要我不停的吃，吃到160磅，他說我太瘦。每次叫10多碟菜，看着我吃。我：我已經近130磅了，真的吃不了咁多。他：亞洲女孩太瘦了，160磅才剛剛正常。他可能想將我練成一匹馬？增磅？幸虧不用去比賽！」
七仙羽疏遠男友：我過不了這日子
七仙羽抵不住沉悶的拍拖生活：「我過不了這日子，真的不行，豪門不易嫁呀！我之後不回覆他電話丶不理睬他丶疏遠他，因為不想提出分手，影響他情緒影響他賽馬的表現，就這樣大家慢慢淡化。」網民紛紛估是哪位練馬師，也有網民送上祝福：「找人生的另一半就像找合適的拼圖完成一幅畫。拼錯了不合適就再遇，有一天會遇到對的。祝妳遇到屬於妳的幸福！」
自認手持物業「十隻手指數唔晒」
七師傅早前被爆身家介10億至100億，她回覆傳媒指從家人身上學懂成功須苦幹，她謂留意到有些人越勤力越有錢。問她有哪些投資？她如數家珍自爆有物業、現金、基金、黃金、投資，乜到有。問到有幾多物業？她指十隻手指數唔晒。她提供發達貼士，就是比雞瞓得遲、比雞起得早。同雞鬥，你就成功！
出騷身價48萬拍得住姜濤
近兩年人氣超旺的七師傅，不斷都有廣告商希望能夠搶到她的代言，而她代言和演出的廣告跨越不同範疇，由她擅長的時裝、護膚品等等，去到銀行，譚仔米線都有份代言，而且短短幾個月內就已經接下多達40幾個廣告，其人氣相當驚人。七師傅人氣急升而令到她的身價也跟住上升，據了解她每次出騷的身價已經要48萬港元，就連最簡單於社交平店賣個廣告，都要收成18萬元！拍得住MIRROR最紅成員之一的姜濤。
七仙羽買3000呎獨立屋relax吓
富貴七師傅2011年和家人以1,600萬購入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋用作投資及放租，早年前租約期滿，曾經收回來作「度假行宮」，吸取靈氣！獨立屋背山面海視野開揚，七師傅以其風水專業角度說：「我住喺紅磡，嗰度有利人緣、財運和桃花，呢度就利健康，所以每逢周末都會嚟relax吓。」而七師傅主持的ViuTV節目《七救星》播出之後就大獲好評，年初播映的續集《七福星》冠名贊助戰亦相當激烈，據悉最後以280萬成交。
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