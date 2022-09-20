七仙羽入豪門撻Q ! 自揭曾戀千萬練馬師 嫌生活規律悶爆分手

七仙羽（七師傅）和外籍男友Gerald拍拖超過十年，早前更在ViuTV節目自肥與男友即興搞婚禮。她過去甚少分享自己的情史，日前卻因為重遊馬場，令她勾起過去曾經與一名月入千萬的練馬師拍拖，更在社交網分享這段不為人知的戀情：「我那時在他家放了風水陣，令他贏了好多大賽。」