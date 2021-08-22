七公主｜黃翠如忽然講再見兼關閉留言功能 被指壓力爆煲

黃翠如主演的《七公主》熱播中，她為演劇中強悍律師角色，本身瘦底再激減了十多磅，不過劇集出街後，黃翠如的演技仍然備受批評﹗今日(22日）黃翠如突然出po留言講「再見」並且關閉留下言功能，有網民擔心黃翠如工作壓力大﹗

文：東方新地｜圖：黃翠如IG