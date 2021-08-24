七救星｜七仙羽同練美娟假結婚 搵老外男友「自肥」行禮 娟姐：真係有一下嬲嘅！
七仙羽（七師傅）主持的ViuTV節目《七救星》，自上周一（16日）開播後，成為上周ViuTV最高收視節目。而第五集講述七師傅為嘉賓練美娟（娟姐）進行結婚改運大法，但實際「自肥」同老外男友阿龍行禮，七師傅惹網民熱議。
文：東方新地 ｜圖：七仙羽 IG、ViuTV 截圖
《七救星》成上周ViuTV最高收視節目
七仙羽（七師傅）主持的ViuTV節目《七救星》，自上周一（16日）開播後，不但登上ViuTV最多人睇節目的榜首位置，更是上周（8月16日至8月22日）ViuTV最高收視節目。《七救星》每集都為嘉賓進行改運大法，而第五集《七救星》請來練美娟（娟姐）做嘉賓，七師傅指娟姐前世是一名男子，更欠了一名女士的情緣，於是今世的她比較男性化及姻緣欠佳，所以會為她製訂了一個沖喜套餐改運。
重口味互咀
節目中二人穿上中式禮服玩接新娘儀式，更訂下酒席邀請來賓見證七師傅及娟姐的婚禮。娟姐以一身man爆造型反串做新郎哥，在婚宴上同新娘子七師傅宣誓結婚，二人更在徇眾要求下互咀，七師傅笑指娟姐好猴擒，條脷都伸晒出來，十分搞笑。
借節目「自肥」搵老外男友行禮
正當大家以為七師傅全程被娟姐玩之際，節目尾聲來個反高潮，七師傅宣布同娟姐「離婚」，隨即再宣布「結婚」，原來七師傅借節目「自肥」，搵老友男友阿龍預演結婚行禮︰「我同我男友都好忙，橫掂個婚禮都搞咗，我就同佢結婚，呢個係我嘅計劃！」，並向男友阿龍詢問：「寶貝，你願意娶我嗎？」二人相擁接吻並與在場賓客合照。
娟姐被利用：真係有一下嬲嘅！
之後被「離婚」的娟姐因為被利用，直言：「真係有一下嬲嘅！」。而網民更以「七救星係咪已經超越咗Error自肥企劃？」為題在討論區開帖文，網民反應兩極，有網友大讚節目搞笑節奏夠快，但亦有人留言指七師傅借節目「自肥」。對於被指「自肥」七師傅在IG發文澄清：「說我拍攝《七救星》其實就是自己自肥….come on baby，睇完新聞，及所有相片證明再評論好嗎？認識我的人都知道我的爲人，不佔人便宜丶只有自己吃虧從不令人吃虧丶長期請客吃飯丶如果麻煩了別人肯定送大利是送禮物丶定期免費派發生活用品……總之和我相處，保證永遠別人着數，我永遠吃虧，這就是我的性格。」