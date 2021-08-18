七救星｜七仙羽師傅批郭奕芯被狐狸精附體 講中三大特徵 竟然呢個部位有痣
由七仙羽師傅首次擔正做主持的ViuTV節目《七救星》第四集請來郭奕芯（Ashina）做嘉賓，為她拆解爛桃花，期間七師傅指出她有爛桃花全因被「狐狸精」附體，並指出被「狐狸精」附體的人會有三大特徵，結果郭奕芯全部中晒！
文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》圖片、郭奕芯IG圖片
《七救星》七師傅出手打救 為郭奕芯拆解爛桃花
由七仙羽師傅主持的ViuTV節目正在熱播，節目來到第4集（8月19日），七師傅將會「打救」的嘉賓是郭奕芯（Ashina）。現年25歲的Ashina出名樣靚身材正，但情路卻一直不順，經常招惹爛桃花。Ashina曾在訪問中坦言過去經歷過被男友出軌、拍拖倒貼錢及對方大話連篇等多種慘況，更試過在17歲拍拖時，被男友飲醉酒後毆打。
畀七師傅要求除衫
七師傅分析Ashina有可能被「狐狸精」附體，並指出三大特徵，包括胸懷小紅痣、腋下有小肉粒及私處有痣。Ashina聞言後十分驚訝，表示自己三項全中，七師傅立刻得戚回應：「我乜嘢都知㗎喇！」之後又笑言：「我頭先講嗰啲呢，唔信（Ashina）就除（衫）畀大家睇吓！」嚇得Ashina立即耍手兼擰頭。
見型男即熱爆
七師傅之後找來高大陽光型男謝高晉與Ashina見面，目的是為了引到Ashina身上的「狐狸精」現身，以將其驅走。二人剛碰面，Ashina就不停笑著說好熱，並開始流汗，要問工作人員拿紙巾擦汗。
七師傅見狀說道：「狐狸尾巴都出晒嚟啦！」不過Ashina解釋自己一向很怕熱，而且因為覺得七師傅言談太搞笑，才會令她不斷大笑，表現有點失禮。