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七救星｜七仙羽師傅批郭奕芯被狐狸精附體 講中三大特徵 竟然呢個部位有痣

東方新地 - 娛聞

由七仙羽師傅首次擔正做主持的ViuTV節目《七救星》第四集請來郭奕芯（Ashina）做嘉賓，為她拆解爛桃花，期間七師傅指出她有爛桃花全因被「狐狸精」附體，並指出被「狐狸精」附體的人會有三大特徵，結果郭奕芯全部中晒！

文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》圖片、郭奕芯IG圖片

《七救星》七師傅出手打救 為郭奕芯拆解爛桃花

由七仙羽師傅主持的ViuTV節目正在熱播，節目來到第4集（8月19日），七師傅將會「打救」的嘉賓是郭奕芯（Ashina）。現年25歲的Ashina出名樣靚身材正，但情路卻一直不順，經常招惹爛桃花。Ashina曾在訪問中坦言過去經歷過被男友出軌、拍拖倒貼錢及對方大話連篇等多種慘況，更試過在17歲拍拖時，被男友飲醉酒後毆打。

Ashina因為經常招惹爛桃花，而向七師傅求助。（圖片來源：郭奕芯IG）
Ashina因為經常招惹爛桃花，而向七師傅求助。（圖片來源：郭奕芯IG）
Ashina表示自己已單身三年，雖然過去屢遇渣男，但對愛情仍有憧景！（圖片來源：ViuTV）
Ashina表示自己已單身三年，雖然過去屢遇渣男，但對愛情仍有憧憬！（圖片來源：ViuTV）

畀七師傅要求除衫

七師傅分析Ashina有可能被「狐狸精」附體，並指出三大特徵，包括胸懷小紅痣、腋下有小肉粒及私處有痣。Ashina聞言後十分驚訝，表示自己三項全中，七師傅立刻得戚回應：「我乜嘢都知㗎喇！」之後又笑言：「我頭先講嗰啲呢，唔信（Ashina）就除（衫）畀大家睇吓！」嚇得Ashina立即耍手兼擰頭。

節目中七師傅在助手陳安立（Brian）及王頌茵（Kathy仔）的協助下，為一眾星級嘉賓度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變，第4集就由Ashina擔任節目嘉賓。（圖片來源：ViuTV）
節目中七師傅在助手陳安立（Brian）及王頌茵（Kathy仔）的協助下，為一眾星級嘉賓度身訂造改運大法，讓他們從困境中尋求蛻變，第4集就由Ashina擔任節目嘉賓。（圖片來源：ViuTV）
七仙羽指出被「狐狸精」附體的三大特徵，Ashina全中，七仙羽隨即叫Ashina除衫驗證，嚇得她耍手兼擰頭！（圖片來源：ViuTV）
七仙羽指出被「狐狸精」附體的三大特徵，Ashina全中，七仙羽隨即叫Ashina除衫驗證，嚇得她耍手兼擰頭！（圖片來源：ViuTV）

見型男即熱爆

七師傅之後找來高大陽光型男謝高晉與Ashina見面，目的是為了引到Ashina身上的「狐狸精」現身，以將其驅走。二人剛碰面，Ashina就不停笑著說好熱，並開始流汗，要問工作人員拿紙巾擦汗。

Ashina與謝高晉剛碰面，就不停笑著說好熱。（圖片來源：ViuTV）
Ashina與謝高晉剛碰面，就不停笑著說好熱。（圖片來源：ViuTV）
期間Ashina熱到要問工作人員拿紙巾擦汗。（圖片來源：ViuTV）
期間Ashina熱到要問工作人員拿紙巾擦汗。（圖片來源：ViuTV）
更熱到要用手潑涼！（圖片來源：ViuTV）
更熱到要用手潑涼！（圖片來源：ViuTV）
流汗後的Ashina臉泛油光。（圖片來源：ViuTV）
流汗後的Ashina臉泛油光。（圖片來源：ViuTV）

七師傅見狀說道：「狐狸尾巴都出晒嚟啦！」不過Ashina解釋自己一向很怕熱，而且因為覺得七師傅言談太搞笑，才會令她不斷大笑，表現有點失禮。

七師傅指Ashina狐狸尾巴出晒嚟！（圖片來源：ViuTV）
七師傅指Ashina狐狸尾巴出晒嚟！（圖片來源：ViuTV）
不過Ashina解釋係因為七師傅言談太搞笑，才會令她不斷大笑。（圖片來源：ViuTV）
不過Ashina解釋係因為七師傅言談太搞笑，才會令她不斷大笑。（圖片來源：ViuTV）
Ashina（左）與謝高晉。（圖片來源：ViuTV）
Ashina（左）與謝高晉。（圖片來源：ViuTV）
除了為《七救星》做嘉賓外，Ashina又將與193拍檔主持ViuTV新節目《晚吹 - 戀講嘢》。（圖片來源：郭奕芯IG）
除了為節目《七救星》做嘉賓外，Ashina又將與193拍檔主持ViuTV新節目《晚吹 – 戀講嘢》。（圖片來源：郭奕芯IG）
Ashina話自從聽從師父指示食齋後，成個人健康咗又瘦咗。（圖片來源：郭奕芯IG）
Ashina話自從聽從師父指示食齋後，成個人健康咗又瘦咗。（圖片來源：郭奕芯IG）
現年25歲的Ashina直言很嚮往婚姻生活，但目前會以事業為先。（圖片來源：郭奕芯IG）
現年25歲的Ashina直言很嚮往婚姻生活，但現階段會以事業為先。（圖片來源：郭奕芯IG）
Ashina目前擁有一層價值800多萬元的單位作收租用，七師傅贈言她未來會再做業主，擁有多兩、三個物業。（圖片來源：郭奕芯IG）
Ashina目前擁有一層價值800多萬元的單位作收租用，獲七師傅贈言指她未來會再做業主，擁有多兩、三個物業！（圖片來源：郭奕芯IG）
（圖片來源：郭奕芯IG）
（圖片來源：郭奕芯IG）
（圖片來源：郭奕芯IG）
（圖片來源：郭奕芯IG）
（圖片來源：郭奕芯IG）
（圖片來源：郭奕芯IG）
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（圖片來源：郭奕芯IG）
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