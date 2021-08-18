七救星｜七仙羽師傅批郭奕芯被狐狸精附體 講中三大特徵 竟然呢個部位有痣

由七仙羽師傅首次擔正做主持的ViuTV節目《七救星》第四集請來郭奕芯（Ashina）做嘉賓，為她拆解爛桃花，期間七師傅指出她有爛桃花全因被「狐狸精」附體，並指出被「狐狸精」附體的人會有三大特徵，結果郭奕芯全部中晒！

文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》圖片、郭奕芯IG圖片