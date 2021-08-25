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七救星｜七仙羽師傅特訓前TVB御用丫鬟陳婉婷 學「爆樽」與師傅抱頭痛哭

東方新地 - 娛聞

由人氣玄學家七仙羽師傅主持的ViuTV節目《七救星》已播到第八集，今次七師傅拯救的對象係有「最索丫鬟」之稱的前TVB小花陳婉婷（Hebe），為擺脫「做極都係妹仔」的命格，師傅諗出不少方法幫Hebe特訓，包括要她練功夫、學「爆樽」及大喊等，想起冤屈往事的Hebe，最後更忍不住同七師傅相擁痛哭！

文：東方新地｜圖：ViuTV《七救星》圖片及影片截圖、陳婉婷IG、新傳媒圖片庫

《七救星》七師傅諗計幫陳婉婷擺脫「妹仔命」

有「最索丫鬟」之稱的前TVB小花陳婉婷（Hebe），以往經常被派演丫鬟角色，令她慨嘆「做極都係妹仔」，因此七師傅在節目《七救星》中，為Hebe諗計進行一連串改運大法，以擺脫其柔弱「妹仔」命格。

Hebe為擺脫「妹仔」命格，而向七仙羽師傅求助。（圖片來源：陳婉婷IG）
Hebe為擺脫「妹仔」命格，而向七仙羽師傅求助。（圖片來源：陳婉婷IG）
七師傅為Hebe諗計進行一連串改運大法。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
七師傅為Hebe諗計進行一連串改運大法。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）

教Hebe做「打女」

七師傅特別為Hebe安排特技課，更找來資深特技人維維教Hebe如何做「打女」及「爆樽」，以增強氣勢，讓Hebe重拾霸氣。維維首先作示範，向七師傅的助手Brian頭部擲玻璃樽。

Hebe跟從資深特技人維維學做「打女」。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Hebe跟從資深特技人維維學做「打女」。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Hebe學踢腳架勢十足。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Hebe學踢腳架勢十足。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
愈踢愈高！（圖片來源：ViuTV《七救星》影片截圖）
愈踢愈高！（圖片來源：ViuTV《七救星》影片截圖）

雖然Brian被「爆樽」後呆了數秒，看似措手不及，但並無受傷。相反，站在他旁邊的Hebe就被飛濺的玻璃碎意外割傷小腿，傷口流血。

維維用助手陳安立（Brian）個頭示範「爆樽」。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
維維用助手陳安立（Brian）個頭示範「爆樽」。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Brain被「爆樽」後呆了數秒，但並無受傷。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Brain被「爆樽」後呆了數秒，但並無受傷。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
原來企喺側邊「食花生」的Hebe卻被玻璃碎割傷小腿。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
原本企喺側邊「食花生」的Hebe卻被玻璃碎割傷小腿。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
傷口堅流血！（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
傷口堅流血！（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）

與師傅抱頭痛哭

七師傅之後又表示，要打破做「妹仔」的命運，Hebe需要大哭一場，將她一直以來的委屈感覺清理掉，之後運勢才會越來越好。Hebe坦言她不善於表達自己，有冤屈都只會藏於心裡，想著往事不禁流下眼淚。而七師傅亦為Hebe感到心疼，二人最後相擁而哭。

Hebe想著往事不禁流下眼淚。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Hebe想著往事不禁流下眼淚。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
七師傅為Hebe感到心疼。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
七師傅為Hebe感到心疼。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
二人相擁而哭。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
二人相擁而哭。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）

即睇《七救星》預告Hebe重拾霸氣變鳳凰：

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陳婉婷轉型做直播KOL賺錢 離巢無綫後有好發展

32歲陳婉婷（Hebe）在無綫八年期間經常飾演丫鬟角色，曾被網民封為「最美丫鬟」，離開TVB後，曾接拍ViuTV劇集《地產仔》及綜藝節目《家務戰場》，更參與電影拍攝，而且尺度仲好大！早前現身直播平台拍攝廣告，Hebe更稱做直播已成為收入主要來源！

Hebe在TVB八年間曾多次演出宮女及丫鬟等「妹仔」角色。（圖片來源：陳婉婷IG）
Hebe在TVB八年間曾多次演出宮女及丫鬟等「妹仔」角色。（圖片來源：陳婉婷IG）

有「最美丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe），2019年宣佈離巢無綫，離開TVB後曾參與ViuTV的節目，包括拍攝劇集《地產仔》及綜藝節目《家務戰場》。日前為直播平台拍攝廣告，Hebe稱直播收入為現時主要收入來源，但堅持不會放棄任何現身電視台節目的機會。Hebe接受其他傳媒訪問時更指曾志偉回歸無綫做高層，未知會否找她回巢TVB拍攝目，但直言希望可以TVB及ViuTV兩邊走。

身穿緊身白tee的陳婉婷，在鏡頭前相當凸出。
早前Hebe曾為ViuTV拍攝節目《家務戰場》。（圖片來源：節目截圖）

陳婉婷處女擔正拍電影全裸獻初吻

19年陳婉婷離巢無綫後，除了轉型做KOL後，又曾接拍ViuTV劇集《地產仔》，早前她更踩入電影界，首度擔正女主角，在電影《無毒2 》中博到盡全裸演出，更會向李日朗獻上她的熒幕初吻！

陳婉婷透露她在新片中飾演一名精神有問題的援交女，和飾演殺人犯的李日朗有大膽親熱戲，她說：「入面有場全裸戲，但係見唔到重要部位嘅。」
Hebe透露她在片中飾演一名精神有問題的援交女，和飾演殺人犯的李日朗有大膽親熱戲，她說：「入面有場全裸戲，但係見唔到重要部位嘅。」（圖片來源：新傳媒圖片庫）
陳婉婷直言首日拍攝便要向李日朗獻出熒幕初吻，李日朗笑言試位時已被對方撞爆嘴唇，全程要流住血拍攝：「所以佢畀我嘅感覺係 『好腥』 ！」
Hebe直言首日拍攝便要向李日朗獻出熒幕初吻，李日朗笑言試位時已被對方撞爆嘴唇，全程要流住血拍攝：「所以佢畀我嘅感覺係 『好腥』 ！」（圖片來源：新傳媒圖片庫）
離開TVB後，Hebe先後演出了ViuTV劇集《地產仔》和節目《家務戰場》。（圖片來源：陳婉婷IG）
離開TVB後，Hebe先後演出了ViuTV劇集《地產仔》和節目《家務戰場》。（圖片來源：陳婉婷IG）
Hebe不時在社交網大晒靚相。（圖片來源：陳婉婷IG）
Hebe不時在社交網大晒靚相。（圖片來源：陳婉婷IG）
陳婉婷早前趁住夏日尾聲，著上三點式泳裝出海遊船河，大晒苗條身材。
Hebe趁住夏日尾聲，著上三點式泳裝出海遊船河，大晒苗條身材。（圖片來源：陳婉婷IG）

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