七線人棄王｜林秀怡直擊女藝人出埠兼出軌「前戲」：呢個女仔好曳曳

曾志偉在2021年初返TVB做無綫副總經理，去到9月就升埋做總經理，亦都有唔少膽嘅想法和創作。早前更加搵嚟一班自命「七線」的藝人擔大旗製作《七線人棄王》！而節目中作為老友嘉賓之一嘅林秀怡最近就有料爆，話親身經歷一件「出軌」前奏：「呢個女仔好曳曳！」