七線人棄王｜林秀怡直擊女藝人出埠兼出軌「前戲」：呢個女仔好曳曳
曾志偉在2021年初返TVB做無綫副總經理，去到9月就升埋做總經理，亦都有唔少膽嘅想法和創作。早前更加搵嚟一班自命「七線」的藝人擔大旗製作《七線人棄王》！而節目中作為老友嘉賓之一嘅林秀怡最近就有料爆，話親身經歷一件「出軌」前奏：「呢個女仔好曳曳！」
文：東方新地｜圖：TVB圖片、《七線人棄王》截圖
林秀怡爆響口：喺間房到逗留咗一個鐘
《七線人棄王》除咗有多位「奀星」之後，當然唔少得「前輩」撐場，林秀怡作為「奀星之友」，當然有備而來，就喺「七線爆料王」的環節中大爆親身經歷：「我試過出埠嘅時候有個女仔好驚自己一個一間房，佢應該係好驚自己一個人瞓，當時我知道佢係有一個固定嘅男朋友，夜晚食完飯之後佢就問一位男士，可唔可以陪佢瞓或者去佢間房瞓，原因係因為怕黑。」聽完前奏，「現場觀眾」都不禁因為「該女子」當眾詢問而嘩聲四起，林秀怡繼續爆：「跟住之後我就覺得呢個女仔曳曳，因為我本身識佢男朋友。（佢男朋友係邊個？）總之係一個出外地嘅節目，我見到呢個女仔咁啦，然後呢個女仔好曳曳，好彩個男士係冇應承，不過就送咗佢返房，喺間房到逗留咗一個鐘度就走咗。」
7名嫌疑人
雖然林秀怡在節目中繪形繪聲，但回應傳媒訪問時她就表示不便透露人名或節目名。然而，其實林秀怡的「出埠」機會不多，最有可能的就是2018年的《大玩特玩》，當時她曾跟隨劇組到江門和惠州取景，當中除了林秀怡外，還有7位女藝人，到底誰人才是「有男朋友」、「怕黑」、「與林秀怡出埠」。