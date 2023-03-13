三上悠亞宣布引退、告別影片感觸落淚！IG頻晒與男方親密互動疑似拍拖
三上悠亞宣布引退 公布消息時感觸落淚
今年8月16日踏入30歲的三上悠亞，曾是少女偶像團體SKE48成員，2015年轉戰愛情動作片界後，憑天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，同時被網友封為「國民女優」，其instagram坐擁345.8萬粉絲，YouTube頻道也有89萬訂閱人數，人氣十分強勁！不過她在3月13日公開，將會在 30歲前正式引退，引起網絡不少響。
網友提名三上悠亞「最佳演出」
對於「三上老師」引退，網上不無婉惜聲音，也有影迷立即評選最佳作品：「個人覺得最棒的代表作是《SSIS365》的第一部份（約17分鐘開始到55分左右），劇情大概是三上悠亞去雜誌社拍寫真集，男優趁她去更衣室換衣服的時候跑出來跟她一起玩，又不能讓外面的攝影師及助理知道。深詣日本謎片文化的我們當然知道這都是set好的，但如果你有看到字幕版會覺得相當有趣自然，終於不是那個很演(?)的三上悠亞。這一部份還有綁馬尾。但後面的還是都很無聊，請享受第一部份的驚喜吧。」
月前突傳拍拖
早前三上悠亞IG突然PO出與一名男子親密約會的照片，網民懷疑三上悠亞是否要談戀愛了。
三上悠亞出pool了？！
三上悠亞喺IG限時動態突然Po出與一名男子疑似約會的照片，連環Po咗3個限時動態！第一張照片中，2人非常親密，不但拖晒手，三上仲挨住男子，非常sweet。第2張2人仲面貼面一齊咬住一條薯片，不能解釋只係普通朋友。第3張係三上轉發，2人連環親密相，男子仲挨住三上。此限時動態一出即引起網民熱討，瘋狂追問三上係咪出pool「三上不再屬於大家了？」「係咪要引退？！」普遍網民都支持「幾有夫妻相」。
男子原來係Youtuber 被指撞樣姜濤
原來2人似乎只係拍youtube最近好興的「拍一日拖」－拍片約會，三上悠亞喺IG限時動態中都有放上2人拍的約會影片，男子疑似都係日本youtuber，經常喺youtuber做食播，而且只係得19歲，網民搞笑指：「佢睇住你啲片大」亦有網民指男子幾似mirror成員姜濤。
大家覺得似姜b嗎？
常見問題
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