三命 劇情線上看 ViuTV 杜琪峰領班創作12集劇情：駱澤信三條人生路
《三命》第一集劇情：風箏 (3月31日 星期一)
1960年，駱澤信（吳澤烽 飾）出生時險些胎死腹中，成為「七星仔」的他開啟平凡卻不凡的人生。少年信熱愛漫畫，與小混混阿龍（胡子彤 飾）成為好友。16歲時，他創作的漫畫在校內傳閱，卻被神秘人肆意竄改。執意報復的信在斷線風箏的引導下，面對三個關鍵事件：發現神秘人是林海琪（米拉 飾）、父親駱耀成（張錦程 飾）出軌，以及阿龍需逃亡天涯，從此走上三條不同的人生路。
今集重點：《三命》劇情以風箏為引子，揭示駱澤信人生分岔的起點，神秘人身份曝光與家庭危機交織，為後續發展埋下伏筆。
《三命》第二集劇情：夢想 (4月1日 星期二)
1981年，第一人生中的駱澤信（蘇家樂 飾）得知父親出軌，成為母親林寶燕（陳佩思 飾）的依靠。他在建築樓當助理，卻仍未放棄漫畫家夢想，獲得出版社面試機會。然而，父親再次惹禍欠下巨款，信不得不面對現實，結識海叔（袁富華 飾）的女兒阿瑩（伍詠詩 飾）。第二人生中，信受林海琪（林愷鈴 飾）鼓勵，在出版社當漫畫助理，為成為主筆不顧一切，卻換來心痛結局。
今集重點：《三命》劇情聚焦夢想與現實的衝突，駱澤信在家庭壓力與個人志向間掙扎，兩條人生路展現不同抉擇的代價。
《三命》第三集劇情：命運 (4月2日 星期三)
第二人生中，無法成為主筆的駱澤信收到海外林海琪的書信鼓勵，現實打擊未令他放棄，仍執著追夢。第三人生中，信為救阿龍扛下罪名出獄後，阿龍欲補償，但信因母親林寶燕想重新做人，選擇當裝修工遠離黑道。然而，母親為父親扛債，信為家庭再次踏入江湖。
今集重點：《三命》劇情探討命運的無奈，駱澤信在夢想與責任間徘徊，第三人生揭示江湖路的開端。
《三命》第四集劇情：選擇 (4月3日 星期四)
第三人生中，黑社會駱澤信原計畫與阿龍打天下，卻因阿龍被尋仇身亡而接手酒吧，正式成為江湖中人。1987年，27歲的他已樹大招風，面對天九翅（陸駿光 飾）的挑戰。第一人生中，信與阿瑩結婚，應徵公務員時獲前上司邀創業，幾經衡量後選擇穩定公務員路。
今集重點：《三命》劇情展現選擇的後果，黑社會路的危機與穩定人生的對比，凸顯駱澤信命運的分水嶺。
《三命》第五集劇情：迷失 (4月4日 星期五)
第三人生中，駱澤信除掉天九翅後確立地位，為利益不擇手段。第二人生中，27歲的漫畫家信在出版社當代筆多年，以為能當主筆，將首作獻給回港的林海琪卻事與願違。四年後，31歲的信終成主筆，但作品賣不好，迷失時重看與琪的中學漫畫，尋找初心。
今集重點：《三命》劇情刻畫迷失與救贖，駱澤信在黑道與漫畫路上均面臨挑戰，過往回憶或成轉機。
《三命》角色一覽
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