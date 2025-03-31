三命 劇情線上看 ViuTV 杜琪峰領班創作12集劇情：駱澤信三條人生路

《三命》是一部從3月31日起，每週一至五晚上9時30分播出的劇集。故事以60年代香港為背景，講述主角駱澤信（蘇家樂 飾），一個未足月的「七星仔」，在出生時險死還生，展開充滿抉擇的人生。少年時，信愛上漫畫創作，在校內傳閱作品卻發現神秘人暗中竄改內容。他與同學設局報復，竟發現神秘人是一個即將離校的氣質女生林海琪（米拉 飾）。一次斷線風箏的意外，引領信走向三條截然不同的人生路徑⋯⋯