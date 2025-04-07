三命︱袁富華神級演活中風老人 2分鐘馬路戲大騷教材級演技

ViuTV《三命》自上周首播以來，憑藉其獨特的敘事風格和深刻的角色刻畫，引發了觀眾的廣泛討論。尤其在最近播出的第四集中，袁富華飾演的中風老人「海叔」在一場僅2分鐘的過馬路戲中演技大爆發，讓觀眾對角色的命運產生深刻共鳴。