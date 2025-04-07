三命︱袁富華神級演活中風老人 2分鐘馬路戲大騷教材級演技
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ViuTV《三命》自上周首播以來，憑藉其獨特的敘事風格和深刻的角色刻畫，引發了觀眾的廣泛討論。尤其在最近播出的第四集中，袁富華飾演的中風老人「海叔」在一場僅2分鐘的過馬路戲中演技大爆發，讓觀眾對角色的命運產生深刻共鳴。
袁富華演中風老人 2場馬路戲感受大不同
在《三命》第四集中，兩場截然不同的過馬路場景令人印象深刻。袁富華飾演的「海叔」是一位曾自食其力的鋁窗商人，因中風而行動不便。這場戲精準捕捉了他的無助與掙扎，令人動容。
「海叔」的女兒（伍詠詩飾）緩慢而堅定地陪伴父親過馬路，這一幕無聲勝有聲，展現了她對父親深沉的愛與責任感。伍詠詩飾演的角色雖然身懷六甲，但步伐穩健，一切以父親為主，眼神中亦流露出對父親的關懷，場面溫馨。
尷尬微笑叫觀眾心酸
相較之下，蘇家樂飾演的「駱澤信」在另一場過馬路戲中，則呈現出截然不同的情感。他的焦急不僅源於照顧中風外父的壓力，還來自妻子小產需入院的困境，以及金錢上的緊迫感。當綠燈閃爍即將變紅，「駱澤信」試圖加快海叔的步伐，甚至不顧一切加速跑過馬路，最終海叔疲憊地趴在路邊。他那尷尬的微笑，讓觀眾感到一陣心酸。
這兩場戲的對比不僅凸顯了角色之間的情感差異，也反映了他們在生活中面對的不同挑戰。袁富華和蘇家樂的精湛演技，將這段看似簡單的過馬路戲，昇華成情感與生活壓力的縮影，讓觀眾對這些角色的命運產生更深的共鳴。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期