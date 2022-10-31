下流上車族 | 林敏驄分半鐘喊戲演技獲讚 乜事搞到曾志偉一秒黑面？
林敏驄為公屋「戲假情真」
劇情講述林敏驄和江美儀吵架，所以林敏驄去好朋友鄧智堅（飾關細孝）家中暫住，順道向繼母鮑起靜發起爭奪公屋計劃。當林敏驄到鮑起靜家中時發現她正在為自己安裝神主牌並慨嘆沒有人為自己安裝神主牌。林敏驄便乘機叫鮑起靜作「阿媽」並扮喊說：「我阿媽走嗰陣，我遲遲都唔幫佢安神主牌，我唔肯接受呢個現實，我同個天講如果肯畀番個阿媽我，乜都得！但係事與願違乜都冇發生……我萬念俱灰諗住同阿媽走同一條路……」。之後又指全靠老婆一直給予支持，才渡過難關，成功令鮑起靜「落搭」，更把過程錄音，並拿給老婆「邀功」。
林敏驄真情剖白向江美儀示愛
不過原來林敏驄在鮑起靜家的表現是「戲假情真」，與江美儀重修舊好後。在開車載江美儀上班期間突然錫了江美儀一啖並真情剖白：「多謝老婆，你係我嘅天使！」接着更淚崩說：「我同老小三（鮑起靜）講嘅嘢全部都係真，嗰時阿媽走咗，喺我最Down嘅時候有你出現，畀咗啲希望我，仲畀埋頭家我……」心疼老公的江美儀即錫番林敏驄並作出安慰：「我要多謝你就真，你肯搵我做你老婆。」
網民激讚林敏驄演技
此時喊至口都震震的林敏驄再說：「係我累你冇咗層樓，仲要返嚟舊屋做工人……」畫面非常感人。林敏驄、江美儀出色演技再加上劇組的心思劇情鋪排，在短短1分半鐘的場口，成功令網友爆喊，並留言大讚：「癡線，一秒入戲」、「平時硬硬淨淨，一秒變番細路」、「上一場扮嘢嗌阿媽，下一場喊到口震，完全兩種戲，真係好勁。」
林敏驄接受訪問期間透露當日是一次就完成拍攝：「事前講好晒要點拍，試嗰時係冇喊出嚟嘅，到真係Roll機就喊咗出嚟，拍完呢場戲見到啲化妝、服裝同事企晒出嚟，佢哋話感動到喊。初初拍完呢場以為已經好勁啦，但相比後面嗰啲戲只係小兒科！」
而江美儀也指幕後同事看到喊出來，她又指林敏驄是性情中人：「嗰場戲係開工第二日就拍，亦都係佢第一場喊戲，同埋呢場係佢自己話要喊嘅，我都畀佢感動到！」她又提到該場戲親吻了林敏驄一口，但其實劇本沒有寫，完全是隨心和憑感覺而拍出來。
林敏驄拉大隊再上《開心無敵獎門人》宣傳劇集
而前晚（29日）林敏驄、江美儀、王敏奕、洪永城等錄制《開心無敵獎門人》，而這次是《下流上車族》二度上《開心無敵獎門人》宣傳。而曾志偉和林敏驄之間火花四濺，曾志偉在節目上掌摑林敏驄至眼鏡飛脫，林敏驄「報仇」以鳴笛器向曾志偉耳邊偷襲，令曾志偉黑面。而林敏驄自知令曾志偉生氣，便馬上上前問候。
經常開玩笑的林敏驄則在訪問時笑指曾志偉記憶有問題，短時間內叫林敏驄上兩次《開心無敵獎門人》作宣傳。他又「暗寸」《開心無敵獎門人》收視比《下流上車族》低，笑言︰「我代表執達吏來接收《獎門人》，之前已經接收了《東張西望》，他們收視已不夠《下流上車族》，叫他好好地返去做總經理。」
林敏驄自讚劇集受歡迎是理所當然
他被問道劇集好評如潮的感受時，他笑言收視好自覺不出奇，自讚因為觀眾想看自己的演技。不過他指劇集除了自己和江美儀、鮑起靜鬥演技之外，其他人演出都非常出色，特別是林景程、郭柏妍和媽媽吵架時都令自己感動落淚。
網民推舉有望成下一屆視帝
林敏驄被問道對被網民舉做視皇帝的感受時指「我不稀罕這些，給我的話就袋咗先，不給我的話，就自己『淘』一個回來。」 不過他又強調劇集好評如潮是全靠大家：「套劇像有生命，感染到人人也演得好。本來我可以說全靠我做得那麼好，但這一刻我想說，能夠參與這套劇是我的榮幸。」
常見問題
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