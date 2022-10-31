下流上車族 | 林敏驄分半鐘喊戲演技獲讚 乜事搞到曾志偉一秒黑面？

無綫台慶劇《下流上車族》自播出以來深受觀眾歡迎，除了劇情寫實之外，還有一班演技出眾的演員出演，而上集林敏驄（飾車志明）的喊戲被觀眾大讚出色，林敏驄上一幕以真情打動鮑起靜（飾謝毓霞），下一幕便向江美儀（飾莫雯慧）剖白自己對她的感情心聲。演技令網民大讚，甚至推舉他為位下屆視帝。