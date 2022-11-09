《下流上車族》《超能使者》同晚撞橋玩爆水喉濕身誘惑 網民睇到㷫
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無綫兩線劇《下流上車族》和《超能使者》在11月8日同一晚上，不約而同都有女角因爆水喉而濕身！雖然黃嘉雯和劉穎鏇的性感演出，都大受網民讚賞，但對於無綫在劇集橋段上不斷重複，卻惹來不少網民負評！
《下流上車族》黃嘉雯 VS 《超能使者》劉穎鏇 同樣爆水喉
《下流上車族》第17集劇情忽然暴走，出現黃嘉雯在廁格因爆水喉而濕身叫救命的情節，而無獨有偶，同一晚上在《超能使者》第7集中，亦出現劉穎鏇亦出現了爆水喉濕身的情節！網民紛紛狂鬧：「走唔出大台理論」、「套套劇都爆水喉」、「唔理劇情淨係要睇條女濕身」等等。
《下流上車族》黃嘉雯爆水喉逐格睇：
《超能使者》爆水喉逐格睇：
黃嘉雯 VS 劉穎鏇 都有比堅尼鏡頭
除了爆水喉濕身鏡頭外，黃嘉雯和劉穎鏇，亦不約而同在劇中有著比堅尼上陣的鏡頭，雖然兩個人身形有好大分別，但比堅尼的款色同色調都係好相似！
劉穎鏇 身形Fit過選美時
劉穎鏇飾演的深水埗open姐就被喻為「最強Body」，擁有解釋唔到嘅神秘力量，令所有男性生物對住佢都無還擊之力。網民紛紛大讚劉穎鏇身上零贅肉，劉穎鏇表示有特地跑步和控制飲食修身，因此在《超能使者》中她的身形比選美時還要更瘦。
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
撰文：東方新地圖片來源：TVB《下流上車族》截圖、TVB《超能使者》截圖、《想你》MV截圖資料或影片來源：[email protected] (official)、[email protected] Moyaosin TV Channel冇有綫電視台
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