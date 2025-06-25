不一樣家人｜僱傭姐姐因1原因推遲婚期 留港陪伴僱主一家

由少爺占、李芯駖（Sumling）和練美娟（娟姐）主持的ViuTV節目《不一樣的家人》於6月23日正式播出，節目每集走訪一個家庭。第三集就講述「僱傭家庭」，為Creamy家中工作多年的Novi姐姐，原計劃返家鄉，但就因為1原因選擇留下！