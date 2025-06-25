不一樣家人｜僱傭姐姐因1原因推遲婚期 留港陪伴僱主一家
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由少爺占、李芯駖（Sumling）和練美娟（娟姐）主持的ViuTV節目《不一樣的家人》於6月23日正式播出，節目每集走訪一個家庭。第三集就講述「僱傭家庭」，為Creamy家中工作多年的Novi姐姐，原計劃返家鄉，但就因為1原因選擇留下！
Novi姐姐生病 僱主Creamy請假照顧
Novi姐姐在Creamy懷上第二胎時開始到她家工作，兩人因為有不少共同興趣，很快便建立起深厚感情。她們同樣愛吃美食，不過Novi姐姐有次因為太貪辣，吃得過量，結果要入院治療。Creamy更特地請假照顧她，無微不至。事後，Novi姐姐的媽媽亦特地向Creamy致謝，感激她對女兒的細心照料。
原本打算結婚因1原因選擇留下
每逢續約時，Creamy總會關心地問Novi姐姐會否打算回國結婚。Novi姐姐曾經也有過這個念頭，但由於對另一半的要求比較高，一直未遇上合適的人。早前她曾回國出席哥哥的畢業典禮，當時已經感動到忍不住落淚，因此也希望能親眼見證弟弟的畢業一刻。最終，她決定暫時不回國，留在香港，繼續留在Creamy的家庭中工作。
Novi姐姐講到分離就忍唔住落淚
今集最後，製作組特意安排Creamy一家與Novi姐姐拍攝全家福，一家五口臉上都洋溢着幸福笑容，畫面溫馨感人。Novi姐姐在最後接受訪問時，一想到將來可能要與Creamy一家分離，便忍不住淚灑當場。她哽咽地說：「因為印尼嘅機票好貴，雖然可以FaceTime，但我都想見面，所以如果我遲啲返印尼咁點算。多謝你哋（太太同先生）俾我做咁多年，我知道我有啲嘢激嬲你哋，或者做得唔好，我哋其實唔係家人，但就當咗我係Family」場面感人至深，令在場每一位都動容。
圖片來源：ViutV資料或影片來源：原文刊於新假期