不一樣家人｜娟姐感慨重提與差7歲妹妹遺憾事 嘉賓Chiko上契儀式超感動

ViuTV節目《不一樣的家人》每集都介紹唔同嘅家庭故事，更會大談在冇血緣關係下如何令感情昇華至家人一樣。節目上集嘉賓Chiko就分享咗與鄰居Alan一家嘅故事，視Chiko為親生女嘅Alan今集更將會正式與Chiko上契，場面溫馨得嚟又感動！