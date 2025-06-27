不一樣家人｜娟姐感慨重提與差7歲妹妹遺憾事 嘉賓Chiko上契儀式超感動
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ViuTV節目《不一樣的家人》每集都介紹唔同嘅家庭故事，更會大談在冇血緣關係下如何令感情昇華至家人一樣。節目上集嘉賓Chiko就分享咗與鄰居Alan一家嘅故事，視Chiko為親生女嘅Alan今集更將會正式與Chiko上契，場面溫馨得嚟又感動！
不一樣家人｜娟姐感慨重提與妹妹遺憾事
今晚（27日）節目中，Chiko與阿朗特意策劃了一場特別而有意義的上契儀式，並邀請娟姐協助購置儀式所需物品。途中，娟姐好奇問Chiko是否需要一年慶祝兩次父親節，Chiko坦言：「唔駛啊，因為佢（Alan）會嚟埋我屋企食飯，一次過慶祝。」當被問及Alan喜歡什麼禮物時，Chiko表示：「我覺得佢最鍾意我哋花時間陪佢多過送禮物，可能得閒試下一間從未食過嘅餐廳。」阿朗則回應：「俾佢最好嘅禮物就係唔俾麻煩佢，好好照顧佢。」娟姐聽後亦有感而發，透露自己長大後與父親慶祝的方式多是吃飯或買手機當送禮，很少製作手作禮物送贈。娟姐更坦言自己十分羨慕Chiko與阿朗之間深厚而親密的情誼，並慨嘆自己與相差七歲的妹妹在年幼時缺少交流陪伴，感到深深的慚愧及遺憾並說：「若果自己有踏出一步用心陪妹妹，可能我哋之間可以製造更多美好回憶。」
不一樣家人｜Chiko上契儀式超感動
三人於輕鬆歡樂的氣氛下完成了場地佈置，並準備好儀式所需一切後，迎接毫不知情的契爺Alan到場。當Alan踏進場地，很快便意識到這是一場正式的上契儀式，更笑稱：「好似結婚咁。」娟姐隨即邀請Alan對即將成為契女的Chiko說幾句心底話，Alan表示：「其實如果唔係拍節目呢，我一個星期係好少見到你兩次，咁以後唔好成日一個月先約到你食一次飯。仲有我想你繼續對阿朗好似細佬咁，最好老嗰時照顧埋我啦。」Chiko隨後跟未來契爺真情剖白：「除咗你話我成日睇住阿朗，其實你都照顧咗我好多，又經常車我出入，通常隨傳隨到。係你成就咗我依家嘅事業，你令我度過咗一個美好嘅童年。」最後，Chiko向Alan敬茶，Alan喝下後，上契儀式順利完成。娟姐認為這個簡單卻充滿意義的上契儀式，展現了親情不一定建基於血緣，而是珍貴的相互陪伴與扶持。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期