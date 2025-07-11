不一樣家人｜「人間天使」Bonnie一家搬進宿舍照顧學生 舊生感動重聚宣布人生大事
兒子睡前疑惑：媽咪你為啥總「隱身」？
昨晚（10日）嘉賓Bonnie邀請少爺占走訪她任職舍監的學校宿舍，從校園設施到家庭生活，深入了解她與學生組成的「教育式大家庭」。當時Bonnie一家育有一對年幼子女，女兒正就讀小五，兒子年紀更小。他們全家搬進宿舍共同生活，Bonnie需同時照顧自己孩子及宿舍學生，適應初期面對不少困難。Bonnie記得當年兒子與宿舍學生同時入睡，但她忙於宿舍管理而未能陪伴，兒子曾疑惑地問：「點解每次我瞓覺，你就要消失咗？」
舊生Diamond回娘家！與Bonnie重溫宿舍舊夢
今晚（11日）節目中，舊生Diamond回到學校探訪Bonnie，兩人一同回憶往昔點滴。Bonnie向少爺占解釋，她與Diamond的關係之所以特別親密，是因為Diamond與父母相處機會較少，自己便花更多時間去了解她、照顧她的情緒與需要。Diamond分享最難忘的18歲生日，Bonnie丈夫百鳴當日特意將Diamond喜歡的男子樣貌列印並戴在頭上，出現在生日派對上，Bonnie笑言這是百鳴展現父親般的愛，為Diamond精心準備生日驚喜。
少爺占與Diamond特意帶Bonnie去製作專屬公仔。少爺占問二人關係如此親密有否正式上契，Bonnie回應雖然沒有，但這份親情早已存在。Bonnie分享最令她感動的是Diamond婚宴當日為出席者精心製作名牌，而她與百鳴的名牌更特別印上「Wongma」及「Wongpa」，讓她倍感溫暖及被認同。Diamond補充指婚禮上亦與Bonnie夫婦進行敬茶儀式，更獲贈一對龍鳳鈪作為禮物。Bonnie笑稱自己真像Diamond的母親，平日在電視上看到Diamond會拍照分享，若Diamond表現好，她亦會由衷替她感到驕傲。
少爺占讚爆：Bonnie簡直是人間天使！
此時Diamond表示今趟其實準備了驚喜，她解釋是次製作公仔的真正原因是想告訴Bonnie自己已懷孕。Bonnie聞言感動到流下眼淚，感恩自己能一直見證Diamond踏入人生不同階段。隨後百鳴到場，得悉Diamond懷孕的喜訊後笑得合不攏嘴，更興奮大叫：「抱孫喎！」Bonnie感慨表示，從Diamond身上學習到更多照顧學生需要的方法，而Diamond亦坦言自己從Bonnie身上學會待人處事及正確的生活價值觀。
少爺占深受感動，表示希望自己人生中亦能遇上像Bonnie這樣的老師。他坦率說：「我覺得每個人都係自私，但世界上好難得有Bonnie咁無私嘅人。如果換轉係我，就算人工好多，都未必願意照顧咁多人。Bonnie根本就係天使。」