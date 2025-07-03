不一樣家人｜爸爸「朋友」變嚴厲繼母 嚴厲管教致母女不和 終因1事和解勁感人

ViuTV 全新節目《不一樣的家人》逢星期一至五晚上10 時30分播放，由少爺占、李芯駖（Sumling）和練美娟（娟姐）主持。節目探索不同形式的家庭，透過10 個特別家庭故事，展現「家」人之間如何互相扶持、共同生活，重新定義家的意義。