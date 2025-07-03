不一樣家人｜爸爸「朋友」變嚴厲繼母 嚴厲管教致母女不和 終因1事和解勁感人
Zoe與Minnie初見至和解 從陌生到家人
今晚（3日）節目嘉賓Zoe與繼母Minnie邀請Sumling和娟姐，一同認識她們不平凡的家庭，細說多年來由陌生人成為家人的情感歷程。Zoe七、八歲時首次見Minnie，爸爸Frankie當時僅介紹她為「朋友」，未有進一步打算。後來發現二人相處融洽，Frankie才認真考慮婚事，並獲Zoe認同後正式與Minnie結婚。
嚴厲管教引爭執 風雨中體會真愛
成為家人後，Minnie開始擔起母親角色並變得嚴格，安排大量補習逼Zoe溫書，取代了她原本的玩樂時光，令年幼的Zoe心生反感並拒絕與她相處。兩人爭執不斷，Zoe至今仍記得有一次因拒絕溫書而被Minnie將書本全部扔出門口，更首次用藤條打她，Zoe當時崩潰喊道：「連我媽咪都冇打過我，點解你可以打我？」Minnie亦清楚記得Zoe憤怒地喊：「我媽都唔管我，你又唔係我媽，幾時到你管我？」一旁的爸爸則無奈地不敢介入，Minnie笑言：「佢企喺魚缸嗰度。」
直至Zoe會考失利，被迫離開原校，她才真正面對現實。當日八號風球下，一家三口撐着雨傘在狂風暴雨中排隊搶中學學位。Zoe心裡恐懼又愧疚，感覺自己辜負了父母的期望，亦失去了原校畢業的機會。當時Minnie沒有責備也沒有落淚，只默默支持陪伴Zoe渡過難關。那一刻Zoe才明白，眼前這位平日嚴厲的非親媽，其實早已用行動深深地愛她。她主動向爸媽道歉，從此真正與Minnie和解。
重溫童年憶往昔 心理課程修補情感
節目後段，一家人重返九龍城，重溫Frankie當年開店、Zoe學琴及在公園嬉戲的童年回憶。Zoe感觸落淚，坦言自己成為母親後，才更懂得繼母當年的付出。Minnie亦分享過去曾與丈夫一起報讀心理課程，希望能更了解Zoe，卻發現一家人習慣將情感藏於心底。
Frankie坦言自己從小成長於極度壓抑的家庭環境，不准哭泣，甚至連吃飯時亦不得說話，這種壓抑也無意間傳承到下一代。Zoe表示參加課程後，爸爸開始主動問及她的感受，終於令她感受到真正被聆聽與理解。