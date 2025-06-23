不一樣家人｜牧師夫婦為1原因領養患病女嬰 反覆出入急症室 見證無條件愛

由少爺占、李芯駖（Sumling）和練美娟（娟姐）主持的ViuTV節目《不一樣的家人》於6月23日正式播出，節目每集走訪一個家庭。首集就訪問領養家庭，由牧師Frankie講述當年決定領養女兒Charis的原因，以及一家人面對Charis童年患病、反覆出入急症室的心路歷程。