不一樣家人｜牧師夫婦為1原因領養患病女嬰 反覆出入急症室 見證無條件愛
牧師初見養女Charis嫌對方「醜樣」 背後原因感人至深
今晚（23日）節目嘉賓Charis邀請少爺占與Sumling認識她特別的家庭。Charis出生後不久便被牧師Frankie領養。Frankie分享當年決定領養，是因看見身邊朋友相繼建立家庭，而自己也希望擁有小孩。他坦言當時的領養程序相當嚴謹，不僅要求領養者擁有物業，還需接受背景審查，最後更要在法庭宣誓。法官更幽默地提醒他：「先生，香港政府係依個BB嘅父母，依家交俾你養，你要小心保護。」Frankie笑言初次見到女兒時的第一印象竟是「醜樣」，自己從未見過眼睛大小不一、皮膚皺皺的小孩。
牧師Frankie憶述，自從認識耶穌後，深感教會給予他莫大恩典與機會，因此萌生回饋社會的念頭。經過與一眾牧師同學商議後，夫婦二人最終決定領養女兒Charis。Frankie坦言，當時並未完全預計到領養孩子所需承擔的巨大責任，卻亦因此展開一段別具意義的家庭旅程。
養女Charis患怪病 反覆出入急症室
Frankie回憶，Charis在一歲時突然出現高燒、抽筋及呼吸暫停的情況，情況緊急，夫婦倆立即將她送往急症室。經檢查後證實，她的腦部神經線發育尚未成熟，是導致病發的主因。他補充，Charis當時幾乎每晚凌晨十二時發燒，為讓她能及時獲得治療，夫婦更特意搬到沙田第一城，方便隨時趕赴毗鄰的威爾斯親王醫院。即使事隔三十年，當時的驚慌與無助依然歷歷在目。
Frankie太太亦坦言，每當Charis病發，自己都感到驚恐萬分。她回憶指，女兒第一次出現病徵送院時，情緒過度緊張，結果自己亦因不適而在醫院暈倒。Frankie指：「當時一邊係個女喺病床，點知老婆又訓喺另一張床，我就坐喺中間流眼淚。」
養女Charis坦言曾害怕被遺棄
女兒Charis亦分享，自己在小學時期已知悉身世，明白父母並非親生。正因如此，她童年時常懷有一種被遺棄的不安感。她坦言，每次與父母到街市都會暗自擔心：「因為我好憎入街市，咁佢哋就會叫我喺出面等。我就越等就越驚，突然就會覺得爸爸媽媽走咗會唔會就唔返來，我會唔會冇咗爸爸媽媽。」
被問及領養Charis的心情，Frankie堅定地表示：「我覺得成個個程都係上帝俾我，所以我要做一個忠心嘅僕人，我要好好將佢（Charis）養大。」Frankie的妻子則回答：「我唔在意係唔係我親生，總之佢嚟到我身邊，就係我個女，我會盡我能力照顧佢。」