不可能任務｜戴祖儀受特訓唔達標爆喊 張振朗曾被質疑唔係男人

無綫推出全新熱血綜藝節目《不可能任務》，安排藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大不可能挑戰；首項挑戰任務為「動作特技考驗」，任務隊長為張振朗，隊員則有戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊等，結果戴祖儀在特訓中表現唔達標，自責到喊！