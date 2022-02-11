不可能任務｜戴祖儀受特訓唔達標爆喊 張振朗曾被質疑唔係男人
無綫推出全新熱血綜藝節目《不可能任務》，安排藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大不可能挑戰；首項挑戰任務為「動作特技考驗」，任務隊長為張振朗，隊員則有戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊等，結果戴祖儀在特訓中表現唔達標，自責到喊！
《不可能任務》進行武師特訓
無綫新節目《不可能任務》首項任務是要8位藝人接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安為期十天的龍虎武師基本功訓練，包括拉筋、側滾翻、前滾翻、片腿、跨腿以及如何做反應等。一眾藝人卻各有各「倒瀉籮蟹」，當中戴祖儀（Joey）不但在拉筋環節中叫苦連天、柔軟度比男隊友還遜色；之後在翻滾訓練環節，戴祖儀雖有完成整套動作，但全程不是Kick住Kick住便是美感欠奉，連她自己亦大感不滿意。
戴祖儀怕成為豬隊友
自感技不如人的戴祖儀深怕連累隊友，最終忍不住流下自責的淚水：「我好驚我太fresh會影響大家嘅進度，我冇乜自信，但又唔想畀人知。所以我會加倍開心同加倍有反應！我其實冇整親，我只係唔明點解我做極都做唔到，我知技巧喺邊，但我都依然係每次都做唔到。任何踢腿類型動作都好難，自己一直知道呢個問題，但一路冇處理，到今日見到兩位大前輩，就係一個狀態最差嘅自己。」
戴祖儀擔心喊樣出街
隊長張振朗坦言擔心戴祖儀：「可能大家認識嘅Joey係樂天、鍾意玩、好chill嘅女仔，估唔到佢會因為做唔好啲動作而喊出嚟。」戴祖儀事後接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，自己是首次不是因為劇情需要在鏡頭前真喊：「仲要喊到成個豬頭咁，我依家好擔心出到街會唔會好樣衰。」戴祖儀又笑指經歷是次訓練後，更懂得如何「迎難而上」。
張振朗曾被嘲唔係男人
原來是次是由張振朗主動提出挑戰龍虎武師這項任務，並主動致電錢嘉樂出手幫忙，張振朗在節目中亦透露選擇挑戰這任務的原因：「當年我第一次拍動作戲，套劇係《包青天（再起風雲）》，要連續三十日拍打戲。當時個武指出名好猛，猛話我：『你係咪男人嚟，咁都做唔到？』我好記得有個動作我要原地捉住譚俊彥隻手再扯番上隻馬度，我因為咁墜咗好多次馬，但成個過程最開心係聽到人哋話『你終於似番個男人』，我覺得咁樣辛苦都係值得嘅。」