前空姐再爆料！同行賣「有味內褲」1條等如半份糧？

空姐空少這個行業向來都有很多秘聞引起民眾好奇，早前 TVB 節目《J2ers︰不正常愛情研究所》中有前空姐大爆行內鮮為人知的秘密，「機師都係Player」一言論更引起大眾關注。但其實除了這個秘聞，節目中亦提及到航空界的各種暗號、空姐空少不為人知的賺錢方法。各位業內人士，你同意嗎？