前空姐再爆料！同行賣「有味內褲」1條等如半份糧？
前空姐再爆行內潛規則 女同事問價出飯局
「飯局」不論在娛樂圈或是航空界都屢有傳聞，近來節目《J2ers︰不正常愛情研究所》中有前空姐空少大爆秘聞。除了談及到機師的私生活外，前空姐Susuca更指曾被女同事問價：「成件事會包裝得好好聽，邀請我去食一餐飯，席間會同一班人玩 Poker，玩完之後贏嘅話仲可以拎籌碼回家！」但Susuca因感到有點奇怪便拒絕。
Koba 則補充有聽過空姐界會有一本簿，上面有相有價，列問請指定空姐去飯局的價錢。亦有空姐朋友會在工娛時間去認識有錢人，又或者穿著性感去山頂跑步；有不少空姐亦會在航班上認識有錢人，更成功一起。
航空界 4 大暗號 「吹頭」原來有另類暗示
航空界亦有不少暗號，聽起來很正常的對話其實背後有暗示。Susuca 分享曾聽過有空姐敲空少門，問：「我間房搵唔到風筒，可唔可以入你間房吹頭？」，表示「吹頭」就是航空界的暗示。每個 Crew 都會有 Name Tag，空姐 Belle 分享見到有同事的名牌上有一粒膠突了出來，原來膠粒是自己在文具店買回來的，把它痴在名牌上，同樣也是暗示的一種。
另外，在看到喜歡的機師時，可以在握手時輕輕用手指撩一下對方。在問機師想吃甚麼飛機餐時，加一句「HOT AND SPICY」同樣也是暗示對方；問機師要「CREW MEAL OR Passenger MEAL」，「Crew Meal」同樣也別有心意。
大爆行內有人賣制服、絲襪、內褲 有味有漬賣＄4,000
在被問到空姐的兼職時，Susuca 分享了有空姐朋友會賣絲襪，當時公司有大批員工被裁員，就會空姐朋友賣制服，更透露越高級賣得越貴，最貴一套制服賣 HK$12,000。更有空姐拍片指自己著了同一條有味內褲 3 日，有漬、黃色賣 HK$3,000-4,000，有市有價。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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