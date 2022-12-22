不正常愛情研究所｜黃紫恩自爆回復單身　5年嚟第一次一個人過聖誕

TVB J2台播出的《不正常愛情研究所》，由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。而聖誕節臨近，這一集的主題自然會同聖誕有關，其中包括失戀、拍拖、聖誕禮物和聖誕願望等。