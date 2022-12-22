不正常愛情研究所｜黃紫恩自爆回復單身 5年嚟第一次一個人過聖誕
黃紫恩首次單身過聖誕
對好多年輕男女來說，聖誕節特別浪漫，都希望有另一半一齊過。不過黃紫恩格外傷感，節目開始時她自爆剛甩拖，她說︰「大家真係好興奮，不過有樣嘢要坦白，今年嘅聖誕節係我5年以嚟，第一次單身過。」身邊的吳兆麟感同身受話︰「你5年咋，我年年都係咁呀。」上演一場「邊個夠我慘」真實版。
胡敏芝爆Seed鬧人
節目開始前，各主持寫低祝福語句，給特定的對象。胡敏芝祝吳兆麟可以『早日出pool，不要成為「第三者」』，因為之前有一集，塔羅牌師占卜出吳兆麟會做第三者，自此各人便以「第三者」取笑吳兆麟。雖然一再否認，可惜各人一於少理，繼續開玩笑。不過吳兆麟亦不是省油的燈，他居然貪玩祝未婚的胡敏芝「早生貴子」，即時撻着對方︰「我真係恭喜你呀，好黑心呀呢個人。」胡敏芝似乎受到好大刺激，繼續失控暴走話︰「佢明知我唔想要小朋友㗎，我估唔到你個人咁惡毒。我真係好嬲呀，『早生貴子』即係同我講粗口。」
胡敏芝否認發脾氣
胡敏芝事後接受訪問時話現場反應只是製造節目效果，她笑說︰「事前唔知佢寫乜嘅，不過佢都係講笑，梗係冇嬲佢，我都祝佢單身都早生貴子。」 胡敏芝同男朋友已經拍拖4年，今年聖誕節未有特別計劃︰「一開始拍拖都好着重儀式感，節日特別係聖誕節，一定要有plan，拍耐咗就覺得冇所謂。」
黃紫恩搞喊人
在交換禮物環節黃紫恩選了一本名為《藍色小花》繪本，黃紫恩解釋話︰「原因係最近見到其中一個人嘅social media嘅story上面講咗一啲唔開心嘅嘢，情緒大起大落……」在座各主持開始估誰是主人翁，接住黃紫恩話︰「想鼓勵下佢，本書嘅內容講你同其他人唔一樣都好，但你仍然好特別。」身邊的麥惠琪已經話︰「聽到好想喊……」當麥惠琪接過繪本時，開始失控爆喊，現場再度失控。
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