世界劍擊錦標賽2026｜張家朗蔡俊彥周六登場！賽程時間曝光 附免費直播方法

全城期待的「嘉里世界劍擊錦標賽 2026 中國香港」明日揭幕，港隊焦點「劍神」張家朗、蔡俊彥及「重劍女神」佘繕妡即將登場！首場賽事時間及直播頻道現已曝光，粉絲們準備好為港隊打氣未？立即鎖定頻道見證歷史！