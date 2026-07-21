世界劍擊錦標賽2026｜張家朗蔡俊彥周六登場！賽程時間曝光 附免費直播方法
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全城期待的「嘉里世界劍擊錦標賽 2026 中國香港」明日揭幕，港隊焦點「劍神」張家朗、蔡俊彥及「重劍女神」佘繕妡即將登場！首場賽事時間及直播頻道現已曝光，粉絲們準備好為港隊打氣未？立即鎖定頻道見證歷史！
張家朗蔡俊彥佘繕妡周六早上9點出戰 翡翠台獨家直擊
各位觀眾請注意！根據TVB公布的播映安排，本屆劍擊世錦賽首場焦點賽事將於本周六（25日）上午九點正上演，並由翡翠台重點播映。預計港隊三大主將將會同日登場，當中包括萬眾矚目的張家朗與隊友蔡俊彥，二人將一同出戰男子花劍個人賽64強；而女子重劍方面，則有星將佘繕妡出戰個人賽64強。粉絲們記得校定鬧鐘，準時打開電視，見證港隊精英在主場出擊的英姿。
明珠台下午接力直播準決賽決賽 雙語廣播方便觀眾
除了早上的64強賽事，當日的戰況將會持續升溫。相關個人賽事的準決賽及決賽，將由明珠台於同日下午5點50分開始接力進行直播。為了照顧不同觀眾的需要，明珠台屆時更會提供雙語廣播，讓觀眾可以選擇粵語或英語旁述，投入緊張刺激的爭標時刻。換言之，觀眾只需安坐家中，便能由早到晚直擊港隊劍手由初賽到爭奪獎牌的整個過程，萬勿錯過！
前港隊猛將坐鎮評述席 葉憑天連翊希專業分析
為了讓觀眾更深入了解賽事，TVB特別安排了專業評述團隊。在周六的焦點賽事中，花劍專家葉憑天將會為張家朗及蔡俊彥的比賽進行分析，而前港隊代表連翊希則會坐鎮評述台，為佘繕妡出戰的重劍賽事提供專業獨到的見解。配合主持何振然及貝可泓的帶動，這個組合將從戰術運用到運動員心態，為觀眾提供全方位的解說，大大增加觀賽的趣味性及投入度。
網民湧入留言打氣：「星期六較定鬧鐘睇家朗！」
港隊三大主將的賽程曝光後，大批網民及粉絲立即湧入社交平台留言，為偶像打氣。不少人表示：「終於等到喺香港主場睇佢哋比賽！好激動！」「星期六朝早9點！已經mark實咗！」「張家朗加油！蔡俊彥加油！佘繕妡加油！」「今次有電視直播太好啦，全家一齊撐港隊！」「希望佢哋三個都可以殺入決賽，星期六晚繼續追！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期