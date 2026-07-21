世界劍擊錦標賽2026｜TVB獲獨家播映權！多平台直播力撐港隊 陣容曝光震驚全網

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劍擊界年度盛事「嘉里世界劍擊錦標賽 2026 中國香港」將於明日（22日）隆重舉行，TVB今晚震撼宣布奪得賽事獨家電視台播放權！為全力直擊港隊運動員在主場的精彩表現，TVB將破天荒動用多個頻道及數碼平台全程直播，更組建豪華評述團坐鎮，究竟有何星級陣容？

TVB多平台破天荒直播 全方位直擊劍擊盛事

香港首次主辦劍擊世錦賽，全城矚目，TVB亦傾力支持。由7月22日起，無綫新聞台將率先進行重點賽事直播及報道。而由本周六（25日）開始，戰線更會擴大至翡翠台、明珠台、官方網站、官方社交網平台及myTV SUPER專區，全面直播及報道男子、女子個人及團體花劍、重劍及佩劍所有項目，並提供賽事精華重溫。為了讓觀眾緊貼最新戰況，TVB官方網站、社交平台及myTV SUPER專區更會每日更新比賽日程表，確保觀眾不會錯過任何一場精彩對決，以前所未有的規模直擊這項國際體壇盛事。

星級主持評述團曝光 連翊希驚喜加盟講重劍

為了提升觀眾的觀賽體驗，TVB今次特別邀請了專業的評述團隊。主持方面，由何振然（Elson）及貝可泓（Calvin）擔任。評述陣容更是星光熠熠，特別邀得前香港劍擊隊代表、現役藝人連翊希擔任重劍項目專業評述，她將以運動員的獨到視覺分析賽況。此外，花劍及佩劍項目則分別由葉憑天及羅浩天擔任專業評述。這個集結了專業知識與賽場經驗的黃金組合，勢必能為觀眾帶來更深入、更投入的觀賽享受，讓大家更了解劍擊運動的魅力。

張家朗蔡俊彥拍片呼籲 全城集氣撐爆港隊

為隆重其事，TVB早於上周六（18日）已播出賽事首支宣傳片，為這項香港首次主辦的劍擊界年度國際盛事造勢。宣傳片中更請來多位中國香港劍擊代表，包括「劍神」張家朗、蔡俊彥、陳諾思、吳海諦、朱嘉望及佘繕妡等星級運動員，一同呼籲全港市民支持港隊。片中一眾劍手英姿颯颯，眼神堅定，展現出主場出擊的決心，成功燃起全城對賽事的期待，準備好為港隊集氣打氣。

網民洗版式期待：「終於唔使周圍搵link！」

TVB公布詳盡直播安排後，網民反應極之熱烈，紛紛在討論區洗版留言表示期待。不少劍擊迷大讚：「TVB今次做得好！終於有大台肯全程播劍擊！」「有專業評述好好多，之前睇奧運聽外國評述好辛苦。」當中連翊希的加盟成為焦點：「連翊希做評述！佢自己都係劍擊運動員，一定好專業！」「翡翠台、明珠台、新聞台都有，實有一個台啱時間睇！」更有網民興奮表示：「太好了！唔使再周圍搵link睇直播，今次可以高清睇家朗！」。

世界劍擊錦標賽2026 tvb （圖片來源：TVB）
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世界劍擊錦標賽2026 tvb （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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