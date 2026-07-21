世界劍擊錦標賽2026｜TVB獲獨家播映權！多平台直播力撐港隊 陣容曝光震驚全網

劍擊界年度盛事「嘉里世界劍擊錦標賽 2026 中國香港」將於明日（22日）隆重舉行，TVB今晚震撼宣布奪得賽事獨家電視台播放權！為全力直擊港隊運動員在主場的精彩表現，TVB將破天荒動用多個頻道及數碼平台全程直播，更組建豪華評述團坐鎮，究竟有何星級陣容？