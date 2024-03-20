前「最靚主播」丘靜雯曬瑜伽服靚相竟被細妹搶Fo 網民勁讚：靚女姊妹花

「最靚主播」丘靜雯日前在社交網曬出了一張與細妹一同穿著瑜伽服拍攝的靚相，笑問：「難道還有人不知道我們是姐妹嗎？」並Tag了細妹的IG介紹對方，令不少網民都驚訝她原來有個咁正的細妹，更笑指細妹比她更搶Fo！