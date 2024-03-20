前「最靚主播」丘靜雯曬瑜伽服靚相竟被細妹搶Fo 網民勁讚：靚女姊妹花
廣告
「最靚主播」丘靜雯日前在社交網曬出了一張與細妹一同穿著瑜伽服拍攝的靚相，笑問：「難道還有人不知道我們是姐妹嗎？」並Tag了細妹的IG介紹對方，令不少網民都驚訝她原來有個咁正的細妹，更笑指細妹比她更搶Fo！
丘靜雯 自嘲比細妹「黑好多」
由於相中丘靜雯的細妹身形相當立體，瑜伽服都幾乎包不住其澎湃身形，引來網民紛紛大讚細妹比家姐丘靜雯更搶鏡，笑指：「我只見到右邊」、「右仲正」、「妹妹好偉大」、「巧胸狠」、「右邊有事業」等。
笑指細妹繼承「優良基因」
有網民就指丘靜雯和細妹唔似樣，丘靜雯搞笑回應：「其實我自己是覺得唔似😂」又自嘲比細妹「黑好多」，對於網民讚細妹靚女，她亦笑認：「係呀，優良基因😂」
網民勁讚「姊妹都係大美人」
有不少網民就勁讚丘靜雯兩姊妹都咁靚：「靚女姊妹花」、「對眼都好似」、「姊妹都係大美人」、「我唔揀，全部要」等，有網民更笑指：「上yoga堂有你2個好難集中！」
細妹被指撞樣韓星河智苑
從丘靜雯細妹的IG中，可以見到她的英文名叫Ching Wun，中文名相信是丘靜媛。其實丘靜雯過往亦不時會分享同細妹的合照，而這輯瑜伽服照，原來是在前年12月所拍，當時更有網民指細妹撞樣韓劇女神河智苑！
家姐撞樣韓國女團Apink隊長初瓏
而現年30歲的丘靜雯自成為新聞主播以來，都被指貌似韓國女團Apink隊長初瓏，因為經常Cool爆零笑容，除了「最靚主播」的稱號外，又被網民封為「黑面主播」。2022年6月中她宣布告別NowTV新聞主播崗位，為HOY TV擔任資訊節目《一線搜查》主持，同時又兼任瑜伽導師，去年10月，她更正式升呢做人妻。
丘靜雯大幅度彎腰遞咪引網民熱討
早前丘靜雯在《一線搜查》中，曾因訪問長者時大幅度俯身彎腰並伸長手遞咪的動作，而引起網民熱討，有網民猜測她做出這個動作是為了遷就行動不便的長者，勁讚她很有愛心。亦有網質疑她為何不踏前一步，認為她怕聞到老人的異味，或者是個想趁機展示身材的心機女。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@nicoleyauu、IG@chingwun、IG@hajiwon1023