台灣啦啦隊員汶汶遭狂粉持刀割頸 犯案動機曝光！公司火速發聲明

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員汶汶，昨日（20日）下午出席台北私人棚拍活動期間，遭一名被禁止參加官方活動的狂粉持刀割頸，傷勢嚴重即時送院搶救。經手術後暫無生命危險，但事件震驚整個台灣娛樂圈，球團隨即宣布重大禁令。