台灣啦啦隊員汶汶遭狂粉持刀割頸 犯案動機曝光！公司火速發聲明
汶汶棚拍現場遭狂粉闖入 持刀割頸血流如注
事發於昨日下午，汶汶正在台北市一間私人攝影棚進行拍攝活動，一名52歲姓許男子突然闖入現場，手持利刀直接劃向汶汶頸部，當場血流如注。現場兩名攝影師見狀英勇上前制止，過程中遭嫌犯拉扯割傷，所幸傷勢輕微。許男在眾人合力壓制後被警方逮捕，先送往醫院包紮傷口，其後移送台北市大同分局寧夏派出所接受偵訊。汶汶則被緊急送往台北馬偕醫院進行手術，經搶救後暫時脫離生命危險。
球團經紀公司聯合聲明強烈譴責暴力行為
中信兄弟球團與經紀公司宏將多利安娛樂火速發表聯合聲明，強調「無論基於何種原因，皆不應以失控、威脅或傷害他人的方式表達情緒，更不應將喜愛與支持轉化為對他人人身安全的侵犯」。聲明中宣布即日起暫時全面禁止Passion Sisters所有成員私自參與或接洽任何私人活動，並將於主場活動加派保全保護所有表演者安全。同為啦啦隊成員的香港籍隊員冼迪琦（小迪）亦轉發聲明，表示「強烈譴責」，狠批狂粉惡劣行為。
許男曾花數十萬追星 去年已被公司下達禁令
據了解，許男被網民起底為汶汶狂粉，有「汶汶阿伯」之稱，長期無業靠雙親金援出手闊綽追星，曾花數十萬搜集汶汶周邊商品，更傳出為一張親簽卡豪擲16.8萬元購買。由於許男過去出席各項公開活動時均有緊迫盯人的異常行徑，經紀公司早於2025年9月已正式下達禁令，嚴格禁止許男報名參加任何官方主辦的棚拍或粉絲見面會。汶汶本人亦表示知悉許男的瘋狂舉動，但強調封鎖帳號一事完全是經紀公司出於安全考量的常態性保護措施。
網民怒斥追星變態行為促請嚴懲兇徒
事件曝光後隨即在社交平台引爆討論，大批網民湧入留言表達憤怒。有網民直言「追星追到持刀傷人，根本就係變態」、「呢種人應該判重刑，唔好再放出嚟害人」，亦有人質疑活動主辦方的保安安排「點解一個被禁止嘅人可以咁容易闖入現場？」。不少粉絲則留言為汶汶打氣，祝願她早日康復，同時有聲音呼籲業界正視啦啦隊成員的人身安全問題，認為私人活動的保安規格必須全面提升。