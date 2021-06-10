中女唔易做｜朱薰爆喊歎做媽媽好艱難 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？

《中女唔易做》今周到朱薰同杜如風體驗打工，身為兩孩之母的朱薰在兼顧工作及家庭，自爆每日瞓得三個鐘，朱薰喊住話：「點解做媽媽咁難㗎？」道盡在職媽媽之辛酸，被網民讚好有同感大讚朱薰好偉大，不過亦有網民指佢自己攞嚟：「咁辛苦生嚟做乜？」，在網上引起熱議﹗

文：東方新地｜圖：《中女唔易做》