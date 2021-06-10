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中女唔易做｜朱薰爆喊歎做媽媽好艱難 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？

東方新地 - 娛聞

《中女唔易做》今周到朱薰同杜如風體驗打工，身為兩孩之母的朱薰在兼顧工作及家庭，自爆每日瞓得三個鐘，朱薰喊住話：「點解做媽媽咁難㗎？」道盡在職媽媽之辛酸，被網民讚好有同感大讚朱薰好偉大，不過亦有網民指佢自己攞嚟：「咁辛苦生嚟做乜？」，在網上引起熱議﹗
文：東方新地｜圖：《中女唔易做》

《中女唔易做》朱薰在節目中坦承唔想被標籤做中女，但當想到已是兩孩之母，又不得不承認。朱薰大談中女的價值，她認為女人到某一個年紀又未婚，未必是壞事，因為可以得到單身的自由同快樂。

中女唔易做｜朱薰爆喊問點解做媽媽咁難？ 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？
《中女唔易做》身兼DJ、老婆及媽媽身份，工作家庭兩兼顧，當中辛酸有苦自己知﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

《中女唔易做》朱薰慨嘆十年來冇好好瞓過一覺

朱薰話：「如果到依家我未結婚未有小朋友，我諗至少可以瞓多過依家，唔使每日瞓得三、四個鐘咁慘﹗」朱薰感觸表示這十年未有真正好好瞓過一覺，身型亦因生完後未有好好調理而走樣，令她回想單身的自由﹗

中女唔易做｜朱薰爆喊問點解做媽媽咁難？ 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？
在節目中朱薰叫一對仔女給她評分她，大家都畀一百分﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

朱薰指她的人生格言是「盡做」，所以無論工作家庭都會盡做，朱薰解釋為何長期缺乏睡眠，她指老公態度比較輕鬆，對教育照顧仔女可以置身事外，故她要「一腳踢」。

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仔女畀朱薰一百分，老公畀一千分：「點解畀一千分呢，因為自從有咗兩個小朋友，佢（朱薰）嘅生活只有工作同小朋友，佢嘅堅持係唔會因為小朋友長大而減退而係一直堅持落去﹗」（圖片來源：《中女唔易做》）
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朱薰在節目爆喊，大嘆在職媽媽不容易﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

朱薰爆嘁：「點解做媽媽咁難㗎？」

朱薰又指在疫情期間，既要陪子女在網上上課，之後再急急返電台，回家後邊食飯邊檢查子女功課，待子女睡覺，她又要繼續工作，朱薰講到忍唔住喊：「等佢哋瞓晒，我就要做番之前未完成嘅工作，有一次做到第二朝早六點幾，當時真係忍唔住喊，會問點解咁㗎，點解做媽媽會咁難㗎？」朱薰情緒激動要停機中止拍攝，鏡頭後朱薰仍未平復：「我每次講都忍唔住﹗」

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朱薰被問到工作及家庭，邊樣難啲，佢坦言：「當然照顧小朋友難啲，因為工作都有得攝一攝抖吓，但小朋友唔得，無得放一放抖氣﹗」（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
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拍攝期間，朱薰大仔突然鬧情緒，全程由朱薰安撫，老公繼續佛系企喺一邊﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

網民：咁辛苦生嚟做咩？

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網民：老公靠唔住就唔好生，自討苦吃﹗

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網民：唔好講到好偉大，你自己揀嘅﹗

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朱薰同老公今年結婚十一年，二人育有8歲大仔譚永之及5歲細女譚在之。（圖片來源：朱薰IG）
朱薰同老公譚健榮今年結婚十一年，二人育有8歲大仔譚永之及5歲細女譚在之。（圖片來源：朱薰IG）

網民：唔好將佢神化囉﹗

中女唔易做｜朱薰爆喊問點解做媽媽咁難？ 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？

朱薰同事兼好友小儀亦大讚朱薰係鐵人，每一個崗位都力求完美，小儀都好佩服佢﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
朱薰同事兼好友小儀亦大讚朱薰係三項鐵人，對DJ、老婆、媽媽每一個崗位都力求完美，做到最好，小儀坦言好佩服﹗（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

網民：同感，睇見都有眼淚﹗中女唔易做｜朱薰爆喊問點解做媽媽咁難？ 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？

中女唔易做｜朱薰爆喊問點解做媽媽咁難？ 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？
朱薰被委派到傢俬部工作，負責推銷床褥，遇到客人的問題都能順利過關，首日返工已把資料記好，被讚勤力主動又快上手。（圖片來源：《中女唔易做》截圖）
中女唔易做｜朱薰爆喊問點解做媽媽咁難？ 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？
朱薰落力sell，被力讚工作態度佳。（圖片來源：《中女唔易做》截圖）

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