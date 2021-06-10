中女唔易做｜朱薰爆喊歎做媽媽好艱難 兼顧工作家庭日瞓3小時 網民：咁辛苦生嚟做乜？
《中女唔易做》今周到朱薰同杜如風體驗打工，身為兩孩之母的朱薰在兼顧工作及家庭，自爆每日瞓得三個鐘，朱薰喊住話：「點解做媽媽咁難㗎？」道盡在職媽媽之辛酸，被網民讚好有同感大讚朱薰好偉大，不過亦有網民指佢自己攞嚟：「咁辛苦生嚟做乜？」，在網上引起熱議﹗
文：東方新地｜圖：《中女唔易做》
文：東方新地｜圖：《中女唔易做》
《中女唔易做》朱薰在節目中坦承唔想被標籤做中女，但當想到已是兩孩之母，又不得不承認。朱薰大談中女的價值，她認為女人到某一個年紀又未婚，未必是壞事，因為可以得到單身的自由同快樂。
《中女唔易做》朱薰慨嘆十年來冇好好瞓過一覺
朱薰話：「如果到依家我未結婚未有小朋友，我諗至少可以瞓多過依家，唔使每日瞓得三、四個鐘咁慘﹗」朱薰感觸表示這十年未有真正好好瞓過一覺，身型亦因生完後未有好好調理而走樣，令她回想單身的自由﹗
朱薰指她的人生格言是「盡做」，所以無論工作家庭都會盡做，朱薰解釋為何長期缺乏睡眠，她指老公態度比較輕鬆，對教育照顧仔女可以置身事外，故她要「一腳踢」。
朱薰爆嘁：「點解做媽媽咁難㗎？」
朱薰又指在疫情期間，既要陪子女在網上上課，之後再急急返電台，回家後邊食飯邊檢查子女功課，待子女睡覺，她又要繼續工作，朱薰講到忍唔住喊：「等佢哋瞓晒，我就要做番之前未完成嘅工作，有一次做到第二朝早六點幾，當時真係忍唔住喊，會問點解咁㗎，點解做媽媽會咁難㗎？」朱薰情緒激動要停機中止拍攝，鏡頭後朱薰仍未平復：「我每次講都忍唔住﹗」