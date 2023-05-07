中年好聲音紅白大戰對戰《Chill Club》！男女團激鬥終極歌單曝光

TVB《中年好聲音紅白大戰》將於今日（7日）晚上9點半翡翠台播映，與ViuTV《Chill Club 推介榜年度推介22/23》打正對台，現時《紅白大戰》的對戰名單及歌單已經曝光，完全係為稍後《中年好聲音》演唱會預演！