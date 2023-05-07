中年好聲音紅白大戰

中年好聲音紅白大戰對戰《Chill Club》！男女團激鬥終極歌單曝光

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TVB《中年好聲音紅白大戰》將於今日（7日）晚上9點半翡翠台播映，與ViuTV《Chill Club 推介榜年度推介22/23》打正對台，現時《紅白大戰》的對戰名單及歌單已經曝光，完全係為稍後《中年好聲音》演唱會預演！

《中年好聲音紅白大戰》主持陣容飛走林曉峰

今次比賽分紅白兩組進行比賽，分別是紅組的李佳、龍婷、支嚳儀、林鉫徫、曹敏寶、李思林、李泇霖、陳早怡和梁鎧庭，以及白組的周吉佩、羅啟豪、顏志恒、吳大強、魏嘉信、何博文、梁浩銓、丁文俊和涂家堯，評審團有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和Eric Kwok，主持則只有許文軒和車婉婉，未見有曾是《中年好聲音》主持之一的林曉峰。

中年好聲音紅白大戰 許文軒、車婉婉擔任主持。
許文軒、車婉婉擔任主持。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 評審團：周國豐左起）、張佳添、肥媽、Eric Kwok、伍仲衡。
評審團：周國豐（左起）、張佳添、肥媽、Eric Kwok、伍仲衡。（圖片來源：TVB提供）

《中年好聲音紅白大戰》歌單預覽！

  • 26強選手合體《我們的名字》
  • 何博文唱《歡樂金宵》
  • 龍婷唱《夢中人》
  • 紅白組鬥唱《夜上海》
  • 吳大強＋羅啟豪＋何博文合體獻唱《給我一個吻．Seven Lonely Days》
  • 李佳＋李泇霖＋梁鎧庭獻唱《玫瑰玫瑰我愛你．Rose Rose I Love You》
  • 支嚳儀，李思林，龍婷，曹敏寶組女團合唱《隆重登場》
  • 周吉佩＋顏志恒＋梁浩銓＋魏嘉信組女男團合唱《唱這歌》
  • 兩隊選手輪流獻唱《眼淚為你流》、《你的眼神》、《你令我快樂過》和《信》
  • 蘇永康丁文俊合唱《不想獨自快樂》
  • JW助陣與好友支嚳儀同台演出《Diamonds》
  • 謝東閔與好友曹敏寶合唱
  • 吳大強吳偉豪父子檔演出《Nothing’s Gonna Change My Love for You》
  • 龍婷獻唱《祝福》
  • 李佳獻唱《如果沒有你》
  • 羅啟豪獻唱《紅豆》
  • 周吉佩獻唱《我只在乎你》

首個回合：何博文「神還原」古巨基

《中年好聲音紅白大戰》分成五個回合進行比拚，每一回合比賽都有特定主題並以歌名命名，首個回合《神秘嘉賓》由兩隊各派隊員上台模仿知名歌手比賽，當中最有睇頭是何博文獻唱古巨基的《歡樂金宵》，博文聲線與基仔極度相似，Eric Kwok直呼：「好唔舒服，呢個真係太似！扮到出神入化！」紅組則派出唱腔似足王菲的龍婷以《夢中人》還擊。

中年好聲音紅白大戰 何博文把聲被指勁似古巨基。
何博文把聲被指勁似古巨基。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 龍婷以王菲嘅《夢中人》迎戰。
龍婷以王菲嘅《夢中人》迎戰。（圖片來源：TVB提供）

仲有一開場26強選手合體唱主題曲《我們的名字》：

第二回合：上海歌廳跳唱《夜上海》

第二回合《夜上海》，一班選手帶大家去到上海歌廳狂歡，白組的吳大強＋羅啟豪＋何博文合體獻唱《給我一個吻．Seven Lonely Days》，紅組的李佳＋李泇霖＋梁鎧庭獻唱《玫瑰玫瑰我愛你．Rose Rose I Love You》，大家齊齊以Bling Bling戰衣上陣跳唱，非常吸睛，當中羅啟豪舞技比決賽時大有進步，獲車婉婉大讚：「有一日會成為跳唱歌手！」

中年好聲音紅白大戰 第二回合《夜上海》重現上海歌廳，白組左起：羅啟豪、吳大強、何博文。
第二回合《夜上海》重現上海歌廳，白組左起：羅啟豪、吳大強、何博文。 （圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 紅組左起：梁鎧庭、李佳、李泇霖
紅組左起：梁鎧庭、李佳、李泇霖（圖片來源：TVB提供）

當中羅啟豪舞技獲讚大有進步：

第三回合：周吉佩領軍跳唱《唱這歌》 VS 龍婷支嚳儀《隆重登場》

第三回合《最佳拍檔＋飛躍舞台》，最吸睛是男女團舞鬥，龍婷＋李思林＋曹敏寶＋支嚳儀合體跳唱《隆重登場》，周吉佩＋顏志恒＋梁浩銓＋魏嘉信以《唱這歌》反擊，對於兩隊精彩演出，伍仲衡大讚：「香港樂壇有救呀，好似睇緊《聲夢》，個個都好似廿幾歲咁。」

中年好聲音紅白大戰 第三回合有男女團舞鬥，女團跳唱《隆重登場》。
第三回合有男女團舞鬥，女團跳唱《隆重登場》。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 男團跳唱《唱這歌》。
男團跳唱《唱這歌》。（圖片來源：TVB提供）

兩團大騷勁歌熱舞：

第四回合：鄭國江分享金曲背後故事

第四回合《把歌談心》，邀來著名填詞人鄭國江擔任嘉賓，兩隊選手輪流獻唱《眼淚為你流》、《你的眼神》、《你令我快樂過》和《信》向鄭國江老師致敬，鄭國江老師還會分享金曲背後故事。

中年好聲音紅白大戰 著名填詞人鄭國江擔任嘉賓，大家輪流獻唱其作品致敬。
著名填詞人鄭國江擔任嘉賓，大家輪流獻唱其作品致敬。（圖片來源：TVB提供）

第五回合：與吳偉豪夢幻合體 吳大強：算係圓咗心願

最後一個回合《總有你鼓勵+越唱越強》，吳大強、支嚳儀、曹敏寶和丁文俊，分別邀請了吳偉豪、JW（王灝兒）、謝東閔和蘇永康合唱，當中吳大強和兒子吳偉豪獻唱《Nothing’s Gonna Change My Love For You》最有睇頭，吳偉豪除了遺傳了爸爸的靚仔樣外，想不到他唱功同樣不錯，今次兩父子難得同台，大強心滿意足說：「今次可以同台唱歌，算係圓咗爸爸嘅心願。」

中年好聲音紅白大戰 吳大強同仔仔吳偉豪合唱《Nothing’s Gonna Change My Love For You》。
吳大強同仔仔吳偉豪合唱《Nothing’s Gonna Change My Love For You》。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 兩仔爺一齊大晒唱功。
兩仔爺一齊大晒唱功。（圖片來源：TVB提供）

仲有支嚳儀同JW、曹敏寶同謝東閔、丁文俊同蘇永康亦分別合唱：

四強選手PK壓軸

至於壓軸環節，四強選手將會挑戰對手唱過的歌曲進行PK，龍婷獻唱《祝福》、李佳獻唱《如果沒有你》、羅啟豪獻唱《紅豆》以及周吉佩獻唱《我只在乎你》，四位選手表現同樣精彩，張佳添大讚：「四強就係四強，大家都有超水準表現！」

中年好聲音紅白大戰 最後一戰4強選手輪流唱對手唱過嘅歌曲，龍婷就獻唱《祝福》。
最後一戰4強選手輪流唱對手唱過嘅歌曲，龍婷就獻唱《祝福》。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 羅啟豪獻唱《紅豆》。
羅啟豪獻唱《紅豆》。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 李佳獻唱《如果沒有你》。
李佳獻唱《如果沒有你》。（圖片來源：TVB提供）
中年好聲音紅白大戰 周吉佩獻唱《我只在乎你》。
周吉佩獻唱《我只在乎你》。（圖片來源：TVB提供）

即睇《中年好聲音》男女選手演繹主題曲《我們的名字》出場：

相當有氣勢！

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撰文：東方新地圖片來源：TVB提供資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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