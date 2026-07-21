《中年好聲音》突宣布停辦！張佳添深夜發長文揭大洗牌內幕 網民狠批1致命傷
廣告
《中年好聲音》日前突發拋出震撼彈，宣布第四季完結後將破天荒休戰一年，消息瞬間引爆全城熱議。身為靈魂評判的張佳添深夜突然發布長文，親自為停辦決定護航，字裡行間更暗示節目未來將迎來大洗牌，背後真相令人震驚。
《中年好聲音》突發休戰車婉婉力撐決定
針對這項重大變動，節目的核心靈魂人物均毫不避忌地作出正面回應。從第一屆便擔任主持的車婉婉直言團隊連續製作四季極度疲勞，停辦能讓觀眾慢慢消化剛誕生的冠亞季軍。她強調自己絕不失落，並熱切期望未來能夠繼續歸隊。這段長達一年的空窗期，無疑為整個製作團隊和觀眾提供了一個喘息的空間，讓大家重新調整步伐。
張佳添深夜發文揭大洗牌暗示隨時被踢走
另一位資深評判張佳添亦於深夜轉發相關報導，並撰寫長文展現極高EQ。他拍胸口強調第五季一定會重啟，但坦言一年後的時間變數極大，電視台的形式、評審甚至主持陣容都可能是未知數。他直言：「我不能肯定的是到中五來臨，到時節目的形式是怎樣？誰是評判誰是主持？」他更豁達表示，就算未來大家再見不到他，他依然會是節目的超級粉絲，這番言論瞬間引發大眾對換血名單的無限揣測。
決賽前夕戰況激烈獲封歷屆最強十強陣容
雖然對一年後的全新陣容持開放態度，張佳添依然不忘為現正熱播的第四季全力打氣。他拍胸口保證，目前正在進行的十強陣容絕對是過往歷屆之中最強的一批。他呼籲觀眾在迎來漫長的休戰期前，必須好好享受由現在到決賽的每一集，見證最終七強精英的誕生。這番話不僅穩定了觀眾的軍心，更將目前賽事的緊張氣氛推向最高潮。
網民狠批賽制不公一面倒狂轟評分標準
停辦消息一出，各大社交平台隨即被網民的留言洗版。雖然有部分忠實觀眾表示不捨，但更多人認為停辦是明智之舉，甚至將矛頭直指評判的評分標準。大批網民狠批賽制充滿瑕疵，有人直斥：「如果真係有中5，希望你地幾位評判比分正常公平啲喇，唔好次次嗌爆咪嘅高分，唱錯歌詞嘅高分！」更有觀眾對早前有參賽者忘詞卻依然獲得高分感到極度不滿，怒轟節目已經失去公信力，直言見好就收才是最佳出路。
資料或影片來源：原文刊於新假期