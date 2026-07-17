《中聲》李金凱現身書展拒粉絲大膽要求 揭開零雙臂簽名秘招
《中年好聲音之聲情之旅》書展簽名會現場情況
羅啟豪聯同劉洋及王鄭浚仁與李金凱共同為新書《中年好聲音之聲情之旅》舉行簽書活動。現場聚集超過100名粉絲支持，主辦方特別安排讓首100位VIP粉絲優先獲取簽名。由於李金凱屬永久傷殘無法以雙手握筆，他早有準備帶上專屬印章直接蓋在書本頁面上完成儀式。當時有熱情粉絲高呼提議他以唇印代替印章，他聽罷立刻婉拒並笑言這樣會令嘴唇破皮流血。
羅啟豪與王鄭浚仁於活動結束後親自回應粉絲
四位歌手在台上大派定心丸強調對新書銷量毫無壓力，其中王鄭浚仁透露自己已經自資購買20多本送贈貴人。面對粉絲要求展現肌肉回饋支持，眾人互相推搪，羅啟豪直指自己剛完成紅館演唱會狀態未達標，王鄭浚仁則將重任交託給劉洋。對於熱情女粉絲揚言想送上香吻，李金凱幽默回應指平時樂意接受大家擁抱，但為免引起現場混亂及延誤進度，今次只能暫時謝絕好意，眾人亦承諾會在簽書會後預留時間與每一位在場粉絲交流。
網上瘋傳李金凱昔日示範口咬畫筆寫字絕技
回顧昔日李金凱在社交平台分享個人生活日常，他曾經拍片親自示範神乎其技簽名方式。影片中他用口緊緊咬住一支以紙巾包裹筆頭圓珠筆，對準海報及彎曲汽水罐表面靈活揮毫，寫出極具氣勢「金凱」二字。他當時在貼文中解釋拍片是為了向家人證明簽名並非由別人代筆，並自嘲簽字時會控制不住流口水。除了用口寫字，他亦示範過將電腦鍵盤放在地上，憑藉雙腳腳趾以極快速度打字，全程完全不需要低頭觀看鍵盤。
網民針對生命鬥士展現強大意志力留兩極評論
簽書會片段曝光後迅速在各大網上討論區引爆熱議，大批網民對其堅韌不拔精神表示讚賞。有粉絲留言稱讚「字體靚，而且剛勁有力」，並形容他為「最尊敬既歌手。唱又得，樣都得，心地同EQ仲得」。然而討論區內同時充斥著針對其身體殘缺惡意嘲諷，有部分網民故意留言詢問「問吓佢點抆屎」，甚至提出「七支筆插落個屎眼度」等極端言論。面對部分網民嘲弄，不少支持者立刻反擊要求尊重別人，直指當事人口與腳比很多健全人士更加靈活。