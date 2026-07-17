《中聲》李金凱現身書展拒粉絲大膽要求 揭開零雙臂簽名秘招

昨日38歲生命鬥士李金凱聯同多位《中年好聲音3》唱將現身書展為新書舉行簽名會，吸引過百粉絲圍觀。10歲時因觸碰5,000伏特高壓電而失去雙臂，李金凱如何為書本簽名瞬間成為全場焦點。面對現場群眾提出以唇印代替簽名大膽要求，他立刻果斷拒絕並揭開自己真實準備應對方案。