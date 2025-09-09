東張西望 ｜中年好聲音參賽者新婚妻5年前觸電亡　劏房漏電調查追責無前路

最新娛聞
東方新地

廣告

東張西望》今日（9月9日）講劏房漏電調查案，受害者竟然是參加《中年好聲音》的劉建偉（Kenny）的妻子，2020年8月新婚僅半年的Kenny，因為劏房觸電意外永遠失去愛妻Annie，五年追責路終於告一段落獲得賠償。每次講起亡妻Kenny依然會眼泛淚光，但已經學會重新出發，決心用音樂走出陰霾。當年浴室發現妻子慘死的一幕，至今仍然在Kenny腦海中揮之不去。

劉建偉感人故事觸動評審心弦

劉建偉自稱「中年好司機」，去年他參加《中年好聲3》，在幽默風趣外表下，原來藏著一段動人的故事。他演唱《千億個夜晚》是為了紀念數年前不幸離世的妻子，評審伍仲衡當時被他的真摯感動，坦言：「我唔撳（鐘仔）係因為知道你太太聽緊。」

中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 伍仲衡當時被他的真摯感動，坦言：「我唔撳（鐘仔）係因為知道你太太聽緊。」（圖片來源：TVB）
伍仲衡當時被他的真摯感動，坦言：「我唔撳（鐘仔）係因為知道你太太聽緊。」（圖片來源：TVB）

回家驚見老婆浴室慘死 雙腳變紫全身帶電

2020年8月Kenny如常返梅窩屋企，本身以為老婆Annie會正常返工，卻在下午收到Annie同事來電話，話佢無出現喺公司，Kenny即刻覺得唔妥，火速趕返旺角花園街劏房單位。推門入屋嘅一刻，Kenny以為有賊爆竊，點知喺浴室發現咗終生難忘嘅恐怖一幕！Annie已經趴咗喺馬桶上面，個頭貼向牆壁，雙腳跪地完全無反應，仔細睇埋去雙腳竟然變晒紫色。當時浴室地面乾爽無積水，但Annie個身依然掂住花灑喉，Kenny想抱起老婆嗰時發現佢全身都帶電流，根本抱唔起，只能夠即刻報警求助。嗰一刻Kenny情緒完全失控，不斷問點解咁低機率嘅事會發生喺自己身上。

機電署揭恐怖真相 水線駁錯加落雨變奪命陷阱

機電署後來嘅檢查報告揭晒呢宗悲劇嘅真正原因，原來有其他劏房單位嘅水線錯誤駁接到Kenny佢哋嘅單位，加埋當日落大雨導致假天花積水，Annie用花灑嗰時不幸觸電身亡，原來成個劏房單位竟然無安裝漏電斷路器呢種基本安全裝置！Kenny後來得知老婆已經喺呢個劏房單位住咗10年，除咗自住仲會俾做餐飲業嘅阿媽嚟休息，Annie每次沖涼都會先熄咗熱水爐，但就算咁小心都避唔到意外發生。呢個發現令Kenny更加無法接受，點解一個咁注重安全嘅人，最終都要死於劏房嘅安全漏洞。

死亡報告拖足兩年 賠償又要等多兩年

失去愛妻之後Kenny嘅噩夢先至開始，接落嚟嘅追責過程將佢嘅傷口一次又一次撕開。Annie嘅死亡報告足足拖咗超過兩年先出爐，報告明確寫明佢死於觸電及不幸，事件涉及人為疏忽但無需要開死因庭。攞到報告之後Kenny又要同業主傾賠償事宜，呢個過程又用咗兩年幾時間，前前後後糾纏足足四年半。Kenny話每次重提事件就好似瘡疤再被挖開咁痛苦，直到最近半年先算告一段落。雖然死亡報告明確指出有人為疏忽，但竟然無任何人需要負刑事責任，呢點令失去愛妻嘅Kenny一直耿耿於懷。業主可以賠償金錢，但永遠賠唔返佢老婆，呢個係賠償永遠做唔到嘅事。

頭兩年如行屍走肉 成日喺車入面喊到死

老婆過身後頭兩年，Kenny形容自己狀態如同行屍走肉，成個人無晒方向又無感覺，乜嘢都唔會諗。嗰段最黑暗嘅日子Kenny成日喺車入面喊到死，情緒完全失控，日日都問自己點解會遇到呢種事。Kenny坦言自己接受訪問唔係為咗搶眼球，亦都唔係想消費老婆嚟賣慘，佢只係希望透過分享自己嘅痛苦經歷，令社會各界正視劏房安全問題，唔希望再有人同佢一樣失去至愛。而家Kenny已經重新振作，參加《中年好聲音》歌唱節目，但創傷並無完全消失，偶爾都會回想起當時意外嘅畫面。

怒轟業主賺到盡唔理租客死活

Kenny對劏房安全問題有好深嘅感觸同憤怒，佢認為香港作為先進城市，劏房戶嘅家居安全卻經常被漠視，質疑點解香港仍然會發生呢啲本來可以避免嘅意外。佢特別批評嗰啲劏房業主，明明有錢買樓同裝修，但就唔肯為每間劏房加裝漏電斷路器嚟保障租客安全。Kenny憤怒咁質問：「裝一個漏電斷路器係咪真係咁困難？基層嘅命係咪就唔值錢？點解佢哋租個單位住，要攞自己條命嚟賭？」佢強調自己唔係仇富，亦都唔係要阻住業主搵錢，只係希望業主搵錢嘅同時能夠顧及弱勢群體嘅安危，因為無乜嘢事比人命更加重要。Kenny慨嘆業主都係靠賺基層劏房戶嘅錢嚟獲利，但賺錢嗰時應該要有同理心考慮下租客嘅性命安全。

中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 《中年好聲音》的劉建偉（Kenny）（圖片來源：TVB）
中年好聲音》的劉建偉（Kenny）（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 2020年結婚（圖片來源：TVB）
2020年結婚（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
中年好聲音 東張西望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 