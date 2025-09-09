東張西望 ｜中年好聲音參賽者新婚妻5年前觸電亡 劏房漏電調查追責無前路
劉建偉感人故事觸動評審心弦
劉建偉自稱「中年好司機」，去年他參加《中年好聲3》，在幽默風趣外表下，原來藏著一段動人的故事。他演唱《千億個夜晚》是為了紀念數年前不幸離世的妻子，評審伍仲衡當時被他的真摯感動，坦言：「我唔撳（鐘仔）係因為知道你太太聽緊。」
回家驚見老婆浴室慘死 雙腳變紫全身帶電
2020年8月Kenny如常返梅窩屋企，本身以為老婆Annie會正常返工，卻在下午收到Annie同事來電話，話佢無出現喺公司，Kenny即刻覺得唔妥，火速趕返旺角花園街劏房單位。推門入屋嘅一刻，Kenny以為有賊爆竊，點知喺浴室發現咗終生難忘嘅恐怖一幕！Annie已經趴咗喺馬桶上面，個頭貼向牆壁，雙腳跪地完全無反應，仔細睇埋去雙腳竟然變晒紫色。當時浴室地面乾爽無積水，但Annie個身依然掂住花灑喉，Kenny想抱起老婆嗰時發現佢全身都帶電流，根本抱唔起，只能夠即刻報警求助。嗰一刻Kenny情緒完全失控，不斷問點解咁低機率嘅事會發生喺自己身上。
機電署揭恐怖真相 水線駁錯加落雨變奪命陷阱
機電署後來嘅檢查報告揭晒呢宗悲劇嘅真正原因，原來有其他劏房單位嘅水線錯誤駁接到Kenny佢哋嘅單位，加埋當日落大雨導致假天花積水，Annie用花灑嗰時不幸觸電身亡，原來成個劏房單位竟然無安裝漏電斷路器呢種基本安全裝置！Kenny後來得知老婆已經喺呢個劏房單位住咗10年，除咗自住仲會俾做餐飲業嘅阿媽嚟休息，Annie每次沖涼都會先熄咗熱水爐，但就算咁小心都避唔到意外發生。呢個發現令Kenny更加無法接受，點解一個咁注重安全嘅人，最終都要死於劏房嘅安全漏洞。
死亡報告拖足兩年 賠償又要等多兩年
失去愛妻之後Kenny嘅噩夢先至開始，接落嚟嘅追責過程將佢嘅傷口一次又一次撕開。Annie嘅死亡報告足足拖咗超過兩年先出爐，報告明確寫明佢死於觸電及不幸，事件涉及人為疏忽但無需要開死因庭。攞到報告之後Kenny又要同業主傾賠償事宜，呢個過程又用咗兩年幾時間，前前後後糾纏足足四年半。Kenny話每次重提事件就好似瘡疤再被挖開咁痛苦，直到最近半年先算告一段落。雖然死亡報告明確指出有人為疏忽，但竟然無任何人需要負刑事責任，呢點令失去愛妻嘅Kenny一直耿耿於懷。業主可以賠償金錢，但永遠賠唔返佢老婆，呢個係賠償永遠做唔到嘅事。
頭兩年如行屍走肉 成日喺車入面喊到死
老婆過身後頭兩年，Kenny形容自己狀態如同行屍走肉，成個人無晒方向又無感覺，乜嘢都唔會諗。嗰段最黑暗嘅日子Kenny成日喺車入面喊到死，情緒完全失控，日日都問自己點解會遇到呢種事。Kenny坦言自己接受訪問唔係為咗搶眼球，亦都唔係想消費老婆嚟賣慘，佢只係希望透過分享自己嘅痛苦經歷，令社會各界正視劏房安全問題，唔希望再有人同佢一樣失去至愛。而家Kenny已經重新振作，參加《中年好聲音》歌唱節目，但創傷並無完全消失，偶爾都會回想起當時意外嘅畫面。
怒轟業主賺到盡唔理租客死活
Kenny對劏房安全問題有好深嘅感觸同憤怒，佢認為香港作為先進城市，劏房戶嘅家居安全卻經常被漠視，質疑點解香港仍然會發生呢啲本來可以避免嘅意外。佢特別批評嗰啲劏房業主，明明有錢買樓同裝修，但就唔肯為每間劏房加裝漏電斷路器嚟保障租客安全。Kenny憤怒咁質問：「裝一個漏電斷路器係咪真係咁困難？基層嘅命係咪就唔值錢？點解佢哋租個單位住，要攞自己條命嚟賭？」佢強調自己唔係仇富，亦都唔係要阻住業主搵錢，只係希望業主搵錢嘅同時能夠顧及弱勢群體嘅安危，因為無乜嘢事比人命更加重要。Kenny慨嘆業主都係靠賺基層劏房戶嘅錢嚟獲利，但賺錢嗰時應該要有同理心考慮下租客嘅性命安全。