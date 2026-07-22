《中年好聲音》4季後宣布停辦 電視迷笑指評審班底難敵「亞視魔咒」
肥媽親證《中年好聲音》破格停辦一年
隨著選秀熱潮持續發酵，電視台高層與製作團隊經過深思熟慮後作出破格戰略調整。身為節目靈魂人物兼首席評審肥媽向外界證實，為確保節目專業質素及避免大眾出現審美疲勞，團隊決定在2026年第4季決賽落幕後全面煞停第5季籌備工作。這段長達一年的休整期具有雙重意義，一方面讓長期處於高壓環境下運作的台前幕後獲得充分休息，另一方面則刻意留出空檔，讓那些未滿35歲且極具潛力的準參賽者擁有足夠時間累積人生閱歷再戰舞台。
製作組聯同肥媽受訪揭露延遲開賽內幕
針對突然喊停賽事的安排，核心決策層首度公開詳細理據。肥媽在接受訪問時明確表示「我們需要給予觀眾一個緩衝期去消化過去四屆累積下來的優秀歌手」，強調過度密集式播出只會消耗這個選秀品牌的獨特價值。節目監製亦對外發表聲明指出「暫停開辦並非終結而是為了走更長遠的路」，並坦言目前急需放慢腳步去重新構思未來賽制發展方向。雙方一致認同拔苗助長只會扼殺具備天賦的音樂人才，耐心等待年輕素人蛻變才是對本地演藝圈最專業且負責任做法。
資深電視迷翻查《亞洲星光大道》軌跡
這次停辦風波迅速觸發大批資深電視迷翻查過往香港選秀節目發展史，並揪出一連串令人震撼的驚人巧合。早於2009年舉辦的《亞洲星光大道》正正就是邀請肥媽、周國豐以及張佳添這三位資深音樂人組成鐵三角評審團坐鎮。該節目當年同樣經歷連續推出4屆賽事後便面臨必須變陣窘境，首3季原班人馬合作無間，但去到2012年第4季卻遭遇評審團大換血只剩下肥媽孤軍作戰。最終該選秀品牌去到第5季更直接轉型為跳舞主題，連帶唯一留守的歌唱評審亦遭剔除出局。
網民熱議周國豐張佳添難敵亞視魔咒
兩大殿堂級音樂節目跨越15年時空卻走向同一結局，在各大社交平台引來超過10,000名網民熱烈討論。大批網民紛紛將這次停播事件與當代電視史連結起來，並留言笑指「原來連班底都有亞視魔咒」、「歷史總是驚人地相似」。更有資深觀眾感嘆周國豐與張佳添似乎永遠無法打破只能做3至4季評審的宿命，直言「這三位鐵腳注定無法攜手走到第5屆」。各種關於選秀節目生命週期與評審組合玄學分析持續洗版。